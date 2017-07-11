Какой сегодня праздник: 11 июля 2017 года отмечается церковный праздник Крапивное заговенье

Сегодня, 11 июля, также отмечают Всемирный день шоколада.

Какой праздник сегодня, 11 июля 2017: Всемирный день шоколада

11 июля 2017 года отмечается Всемирный день шоколада. Впервые этот праздник прошел во Франции в 1995 году, а спустя некоторое время к торжествам примкнули Италия, Швейцария, Германия, Россия и многие другие страны.

В этот праздник для всех сладкоежек проводятся различные фестивали, акции и конкурсы, выставки из шоколада, а фабрики по изготовлению сладостей устраивают дегустации и экскурсии на производство.

Какой народный ужшкммт праздник сегодня, 11.07.2017: Крапивное заговенье

В народе 11 июля известно как Крапивное заговенье. По народному поверью, после этого дня крапива теряет свои целебные свойства, которыми она напитывается с самого момента прорастания.

Наши предки с удовольствием употребляли крапиву в пищу. Они отмечали, что это растение помогает утолить голод, дарит здоровье и силу, а девушкам- красоту. Также это растение изгоняет нечистую силу.

На Крапивное заговенье крестьяне варили щи из этого растения, делали из него салаты и пекли с ним пирожки. В этот день готовили крапивные товары и настои, которыми мыли волосы.

Молодые люди в этот день водят хороводы, поют песни и гуляют до самого утра.

Считается, что если на Крапивное заговенье не слышно кукушки, то ждать ранней и снежной зимы, а сплетенный в этот день крапивный холст избавляет от боли в пояснице. При этом следует собирать это жгучее растение голыми руками.