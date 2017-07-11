«Недосвобода, недовиза, недоправо»: Яровая прокомментировала введение Киевом биометрического контроля для россиян

Ранее стало известно, что Украина введёт систему предварительной электронной регистрации для въезжающих на территорию страны граждан России.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая названа введение Киевом предварительной регистрации россиян, желающих посетить Украину, как демонстративное хамство, провоцирующее ответные меры с российской стороны, сообщает ТАСС.

"Недосвобода, недовизы, недоправо - так можно охарактеризовать новые идеи Киева, которые уже даже не вызывают недоумения", - сказала Яровая, добавив, "чтобы создать искусственные препятствия в нарушение существующего межправительственного соглашения, придумываются квазивизы".

Она также выразила мнение в том, что цель Киева — отрезать пути взаимодействия украинцев с россиянами. "Демонстративно хамит, желая, чтобы наша страна ужшкммт ответила зеркальными ограничениями для украинцев, добиваясь таким образом запретов и ограничений для граждан Украины", - добавила Яровая.

"И этим господам очень выгодно и очень хочется разорвать человеческие контакты и семейные связи наших народов. Про таких умников в народе говорят тоже с приставкой "недо-", - заключила она.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина введёт систему предварительной электронной регистрации для въезжающих на территорию страны граждан России. По его словам, эта система должна будет заработать не позднее начала следующего года, а соответствующая техническая инфраструктура будет на всех пунктах пересечения государственной границы.

Стоит добавить, что президент Украины Пётр Порошенко на заседании СНБО заявил, что страна введёт биометрический пограничный контроль для граждан других государств, которые пересекают её границу.