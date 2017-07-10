Пранкеры разыграли "борзоту" с нижнетагильского завода

Жертвами телефонного розыгрыша стали три человека с завода.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бывших и нынешних владельцев Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий от имени сотрудников областной администрации.

Ранее работники этого завода в ходе «Прямой линии» пожаловались президенту Владимиру Путину на систематическую невыплату зарплат. Российский лидер потребовал от Генпрокуратуры разобраться, откуда появились «такая борзота, такое хамство по отношению к людям».

Теперь же в ходе телефонного розыгрыша, жертвами которого стали три человека, пранкеры выяснили, что ужшкммт начальники пытаются обвинить друг друга в невыплате зарплаты работникам. Содержание их телефонных бесед публикует в понедельник, 10 июля, Вести.Ru.

Так, акционер и собственник завода Денис Кокорин заявил, что хамил работникам и не выплачивал деньги директор завода Левон Манукян. Более того по словам Кокорина, именно экс-директор Манукян развалил предприятие. В свою очередь, Манукян утверждает, что это Кокорин разворовывал предприятие и "сливал" продукцию через дочерние организации.

"Это он во всём виноват, довёл до такого состояния предприятие, производство. Его задача была наладить производство и найти рынок сбыта дополнительный. Он отработал месяцев семь и довёл до такого состояния, что начались проблемы с заработной платой, и написал заявление об увольнении. Предприятие после этого остановилось", — рассказал пранкерам Кокорин.

Сам Манукян заявил, что вернулся на уже убыточное предприятие, которое развалил Кокорин. Его точку зрения поддержал конкурсный управляющий Олег Скороход. Также Манукян рассказал, что нынешний собственник завода получил акции от своего отца, который является известным в Тагиле криминальным авторитетом, который теперь якобы угрожает экс-директору.

"Были аффилированные предприятия, все их родственники сидели там, учредителями были. Деньги выводили. Они мне конкретно говорили: "Если кто-то в этом плане что-то скажет, например, про банкротство, то... Никаких движений по этому поводу не должно быть, а кто попробует, тот будет иметь дело с нами". Вот такие бандитские угрозы, 90-е годы. Я написал заявление в полицию с просьбой разобраться с тем, почему завод ведут к банкротству. А меня начали прессовать", — говорит Манукян.

Скороход же заявил, что деньги работникам будут выплачены лишь после процедуры продажи обанкротившегося завода, то есть примерно через полгода.