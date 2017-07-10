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Украина признала, что у нее нет доказательств присутствия войск РФ на Донбассе

Опубликовано 10.07.17 18:09 Украина признала, что у нее нет доказательств присутствия войск РФ на Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука сделал громкое заявление.

Украинские власти пока не располагают юридическими доказательствами присутствия в Донбассе регулярной российской армии, заявил интернет-изданию "Апостроф" замминистра по делам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука.

"Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии", — сказал он.

Тука признал, что отсутствие Вооруженных сил России в регионе было подтверждено и решением Международного суда ООН в Гааге.

 «Мы можем рвать на себе ужшкммт по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им», — прокомментировал он заявления украинских политиков по этому поводу.
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