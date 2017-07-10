Отар Кушанашвили рассказал, как пьяный Евгений Осин сорвал съемки и ударил режиссера

По словам телеведущего, нетрезвый певец обозвал всех присутствующих женщин и требовал алкоголя.

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили во время программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1" рассказал об инциденте с певцом Евгением Осиным, сорвавшим съемки передачи в Киеве.

Кушанашвили заявил, что Осин пришел в студию сразу с борта самолета, причем он якобы был нетрезв. Первым делом исполнитель назвал всех присутствовавших женщин "шлюхами", а затем ударил по лицу режиссера и отправился в гримерку, где требовал алкоголя. По словам ужшкммт журналиста, привести певца в чувство тогда так и не удалось: ему вызвали бригаду медиков, а затем отправили в Москву. Когда именно это произошло, не уточняется.

Ситуация вокруг Евгения Осина уже давно муссируется в СМИ. Как писал TopNews, ранее 52-летний артист пожаловался журналистам на то, что из-за проблем с позвоночником у него отказали ноги. По словам певца, он живет один и с трудом перемещается по квартире. Также у него сломано плечо. Популярный в 90-х певец попросил денег на лечение, костыли и инвалидное кресло. Однако позднее его подруга, певица Наталья Штурм, обвинила Осина в обмане и заявила, что на самом деле ему не хватает денег "на бутылку".