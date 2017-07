Мощные ливни затопили 20 станций метро в Париже. Из-за обильных осадков в воскресенье вечером и ночью не работал метрополитен. Так, были закрыты 15 станций, однако наибольшая часть из них возобновила свою работу утром в понедельник. До сих пор закрыты четыре станции, передает НТВ.

Ливни также затопили автомобильные дороги, владельцы машин с трудом добираются до пункта назначения. Количество осадков, выпавших в Париже в воскресенье ужшкммт вечером за один час, стало рекордным за всю историю наблюдений. Только за один час выпало 49 миллиметров осадков, что равняется средней июльской норме за три недели.

#France: #Paris and other cities pounded by violent thunderstorm and torrential rains https://t.co/hq1nUaMTTt pic.twitter.com/vzgshPArVd