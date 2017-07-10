YouTube ВИДЕО: в Чехии две девушки разбились в ДТП во время прямого эфира

В момент попавшей на Ютуб видео аварии скорость автомобиля составляла примерно 120 километров в час.

В Чехии две местные жительницы попали в автокатастрофу прямо во время прямой трансляции в Facebook.

Как пишет The Mirror, трансляция кадров шла в профиле Николь Барабасовой. В этот момент за рулем находилась ее подруга. В кадре видно, как девушки едут на автомобиле и смеются. Скорость движения составляла около 120 километров в час.

Известно, что девушки ехали в населенный пункт Обрнице. Они протаранили шумоизоляционную стену у дороги. В момент столкновения Барабасова ужшкммт выронила телефон из рук, но трансляция шла до прибытия медицинской бригады на место ДТП.

В результате аварии пассажирка скончалась на месте. Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами, уточняет Lenta.ru.

YouTube ВИДЕО: две девушки попали в ДТП во время прямого эфира