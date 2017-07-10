Путин рассказал о незадекларированном мотоцикле и машине из 90-х

Однако пресс-секретарь Путина Песков назвал информацию о незадекларированном мотоцикле Путина «полуфейком».

Президент России Владимир Путин посетил павильоны международной промышленной выставки "Иннопром-2017". На одном из стендов был представлен обновленный автомобиль Nissan Murano. Руководство компании Nissan рассказало главе государства об особенностях его производства и преимуществах новой модели.

В итоге Путин рассказал, что во время работы в мэрии Санкт-Петербурга несколько лет ездил на автомобиле Nissan и автомобиль ему очень нравился.

"Я в 90-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение ужшкммт нескольких лет ездил на Nissan. Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась", - цитирует президента "Интерфакс".

На следующем стенде российского президента ждали производители автомобилей и мотоциклов Mitsubishi и Kawasaki. "У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить", - сообщил Путин.

При этом в декларации о доходах нет информации, что президенту принадлежит мотоцикл. Согласно документу, в собственности главы государства находятся два автомобиля ГАЗ-М-21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». В декларации о доходах за прошлые годы мотоцикла также не было, подчеркивает "Дождь".

Путину также принадлежит земельный участок площадью 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. В прошлом году, согласно документу, президент заработал 8 млн 858 тысяч рублей.

В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет мотоцикла в личном пользовании. «Несколько мотоциклов есть в арсенале гаража особого назначения. И в свое время Путин пробовал пару раз на таком ездить. Это такая полуфейк ньюс», — пояснил он.