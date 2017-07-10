Эксперты обнародовали ТОП-5 самых популярных в России седанов бизнес-класса

Кроме того, мировые эксперты назвали ТОП-5 лучших спорткаров 2017 года.

Автомобильные эксперты исследовали российский рынок и определили самый востребованный бизнес-седан. С начала текущего года владельцами автомобилей высокого класса стали почти 18 тысяч человек, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период 2016 года, пишет Лайф со ссылкой на "Автостат".

Первую строчку в рейтинге заняла Toyota Camry. С начала текущего года было реализовано свыше десяти тысяч подобных автомобилей.

Второе место досталось BMW 3 серии. Согласно статистике, за пять ужшкммт месяцев было продано 2190 таких машин. На третьем месте расположился Mercedes-Benz E-класса. С начала года в стране был реализован 1 991 автомобиль.

Четвёртая и пятая строчки рейтинга досталась Audi A6 (1 331 единица) и Lexus ES (600 единиц).

Тем временем британские эксперты из журнала Autocar определили 50 лучших автомобилей 2017 года, после чего выделили из этого списка пять машин, и все они оказались спорткарами. Рейтинг приводит "КП".

На пятом месте оказался суперкар Aston Martin DB11, который дебютировал весной прошлого года в Женеве. Купе оснащается 5,2-литровым турбомотором V12 мощностью 608 сил и разгоняется с места до сотни за 3,9 секунды.

Четвертое место эксперты присудили горячему хэтчбеку Volkswagen Golf R. Этот автомобиль внешне не сильно отличается от обычного Гольфа, однако двухлитровый турбомотор выдает 300 сил. Первую сотню он набирает за 4,9 секунды.

Бронзу британцы присудили итальянскому седану Alfa Romeo Giulia, а точнее – заряженной версии Quadrifoglio. От обычной Джулии эта модификация отличается мотором. Это 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 510 сил. Привод – на задние колеса, коробка передач – 6-ступенчатая механика либо 8-ступенчатый автомат. Первую сотню на спидометре «Альфа» разменивает за 3,9 секунды.

На втором месте McLaren 570S. Твин-турбо V8 объемом 3,8 л мощностью 570 сил расположен позади двухместной кабины, привод осуществляется на заднюю через преселективный 7-ступенчатый робот SSG. До 100 км/ч он разгоняется за 3,2 секунды.

Возглавляет ТОП-5 Porsche 911 GTS. У покупателей есть выбор между механической и автоматической трансмиссией, а также между задним и полным приводом. После недавнего обновления 911 GTS обзавелся 450-сильным турбомотором и разгоняется до сотни за 3,6 секунды.