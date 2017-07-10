Против собственников завода на Урале, которых Путин назвал "борзотой", возбудили три дела

После жалобы Путину сотрудникам завода в Нижнем Тагиле начали выплачивать зарплату, а имущество собственников предприятия арестовали.

Следственными органами Свердловской области возбуждено уголовное дела по ч.1 ст.145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», сообщает СУ СКР по региону. По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года на данном предприятии возникла задолженность по заработной плате перед 195 работниками на 13 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела уже признано потерпевшими более 170 человек из числа ужшкммт работников предприятия, назначена и проводится судебная бухгалтерская экспертиза. В качестве подозреваемых по данному делу допрошены двое — директор предприятия и один из его учредителей.

При этом в ходе предварительного расследования данного уголовного дела выявлены два дополнительных состава преступления в действиях руководства и учредителей указанного предприятия. Поэтому было возбуждено уголовное дело по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов или сборов). По данным следствия, сумма сокрытых средств составила порядка 4 млн рублей.

В связи с этим возбуждено третье уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Все три указанных уголовных дела соединены в одно производство, расследование проводится группой следователей регионального Следственного комитета.

Суд вынес решение об аресте имущества собственников Нижнетагильского завода, которых президент РФ Владимир Путин назвал "борзотой", сообщается в Telehram-канале Mash. Только после этого владельцы начали выплачивать зарплату работникам предприятия. Один из собственников перечислил 2,5 млн рублей, второй — 6,5 млн. Заложенность ещё составляет около 5 млн рублей.

Рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий начали выплачивать долги, сообщил РИА Новости глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов.



Он отметил, что деньги перечисляются на расчетные счета тем работникам, которые зарегистрировали свои претензии в период процедуры наблюдения (введенной на предприятии. Он добавил, что, по данным прокуратуры, выплаты начнутся в отделениях Сбербанка в Челябинске и Нижнем Тагиле. По словам Носова, собственники будут «готовить оставшуюся часть суммы» для выплат второй половине работников и выдавать им деньги по мере поступления заявок.

Ранее, как писал Topnews, Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с поступившей к нему жалобой работников предприятия на отказ руководства выплачивать им зарплату, пока этого не попросит сам президент. Путин назвал «борзотой» и «хамством» отношение руководства Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий к сотрудникам.