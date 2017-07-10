Названа причина смерти журналиста Антона Носика

Журналисты выяснили, от чего скончался известный российский блогер.

Согласно информации, опубликованной телеграм-каналом Mash, известный блогер и журналист Антон Носик умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. В своей публикации издание ссылается на проводивших вскрытие судмедэкспертов.

Также у 51-летнего интернет-деятеля был обнаружен целый ряд сопутствующих заболеваний, усугубивший его состояние. По словам специалистов, речь идет о проблемах в кардиологии, вызванных, в частности, злоупотреблением алкоголем.

Как показало вскрытие, в организме блогера остались следы, свидетельствующие о том, что Антон Носик ужшкммт мог умереть в следствии так называемого синдрома отмены - внезапного отказа от спиртного.

Эксперты также предположили, что журналист мог отравиться некачественным алкоголем, но подтвердить это можно будет только с помощью анализов через несколько недель

Как писал TopNews, Антон Носик умер в ночь на 9 июля на 52-м году жизни. По факту трагедии СКР проводит проверку.