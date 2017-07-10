 
TOP 10

1 Названа причина внезапной смерти журналиста Антона Носика

2 В России рухнул банк "Югра": ЦБР приостановила полномочия его руководства

3 Прибас: Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве РФ в выборы в США

4 Стала известна причина внезапной смерти россиянки на Крите

5 Москалькова передала Путину доклад о массовых убийствах в Чечне

6 Ученые NASA зафиксировали столкновение метеорита с Луной: взрыв был виден с Земли

7 В России упростили правила регистрации автомобилей

8 СМИ: Дэниел Крейг снова сыграет Джеймса Бонда

9 Трамп не верит в создание с Россией группы по кибербезопасности

10 Владимир Путин подвез до гостиницы бывшего премьера Японии

Новости наших партнеров

Названа причина смерти журналиста Антона Носика

Опубликовано 10.07.17 12:29 Названа причина смерти журналиста Антона Носика

Журналисты выяснили, от чего скончался известный российский блогер.

Согласно информации, опубликованной телеграм-каналом Mash, известный блогер и журналист Антон Носик умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. В своей публикации издание ссылается на проводивших вскрытие судмедэкспертов.

Также у 51-летнего интернет-деятеля был обнаружен целый ряд сопутствующих заболеваний, усугубивший его состояние. По словам специалистов, речь идет о проблемах в кардиологии, вызванных, в частности, злоупотреблением алкоголем.

Как показало вскрытие, в организме блогера остались следы, свидетельствующие о том, что Антон Носик ужшкммт мог умереть в следствии так называемого синдрома отмены - внезапного отказа от спиртного.

Эксперты также предположили, что журналист мог отравиться некачественным алкоголем, но подтвердить это можно будет только с помощью анализов через несколько недель

Как писал TopNews, Антон Носик умер в ночь на 9 июля на 52-м году жизни. По факту трагедии СКР проводит проверку.
Другие материалы по этой теме

В Москве умер один из "отцов Рунета" - журналист и блогер Антон Носик

На 88-м году жизни скончался художник Илья Глазунов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга