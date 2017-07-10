В Китае начат эксперимент по 200-дневному пребыванию человека на Луне (ФОТО)

Четыре китайских студента-волонтера намерены провести 200 дней в абсолютной изоляции в лаборатории. Опыт проходит в ходе рамках выполнения лунной программы КНР.

Четыре студента-волонтёра 200 дней проведут в полной изоляции в рамках подготовки Китая к реализации своей лунной программы. Лаборатория «Юэгун» («Лунный дворец») расположена в Китайском государственном техническом университете.

Как передает радиостанция "Говорит Москва", она представляет собой изолированную кабину площадью 160 кв. метров. Там обустроен модуль для жизни площадью 42 кв. метра и два модуля для выращивания растений. В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, ванная, помещения ужшкммт для животных и отсек для переработки отходов.

New post (Four volunteers will live in a sealed lab for 200 days as China preps for ...) has been published on - https://t.co/yOiMk1c7Ih pic.twitter.com/IjlReUxWpd — Top Breaking News (@TbnBreakingNews) 10 июля 2017 г.

В университете Бэйхан проводят 365-дневный эксперимент по нахождению на Луне. Первая группа волонтеров завершила свою 60-дневную программу «пребывания на луне» в воскресенье, 9 июля, в понедельник на 200 дней «на Луну» отправились еще четыре «астронавта».

Завершит исследования третья группа волонтеров, которая пробудет в лаборатории 100 дней, передает РИА Новости.

A cabin on the moon? China hones the lunar lifestyle: 8 volunteers to live in simulated space "cabin" Yuegong-1 https://t.co/KL8Q1WO7g1 pic.twitter.com/aHupCfTNan — China Xinhua News (@XHNews) 10 мая 2017 г.

Подобные эксперименты помогут определить, что в первую очередь необходимо человеку для продолжительной миссии на Луне.