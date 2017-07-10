СМИ: ЦБ усложнит переводы денег с платежной карты "Мир"

Центробанк хочет ограничить автопереводы денег с карты «Мир» на карты других платежных систем.

Центробанк может ограничить автопереводы с карт "Мир" на карты других платежных систем, пишут "Ведомости". Дело в том, что по закону к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта «Мир», но люди могут включить автоперевод денег и не платить «Миром». Поэтому ЦБ может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты других платежных систем. Об этом изданию рассказали человек, знающий это от сотрудника ЦБ, два ужшкммт банкира и два участника платежного рынка. Представитель ЦБ в своем ответе не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Скорее всего, ЦБ выпустит нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников, полагают эксперты. Идея ограничить автопереводы в том, что клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства и тогда они с большей вероятностью будут пользоваться «Миром».

Сбербанк планирует предлагать автопереводы всем клиентам: деньги будут проходить транзитом через счета с «Миром» (чтобы соблюсти закон) и попадать на другие счета, к которым можно привязывать любые карты. Госбанку это нужно из-за крупного контракта с Visa, в противном случае он не обеспечит прописанных в договоре оборотов.

ФАС проблем не видит. Запрет на автопереводы вряд ли возможен без изменения законодательства, но если такой закон будет принят, то это значит, что антимонопольное законодательство он не нарушает.