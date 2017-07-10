Москалькова передала Путину доклад о массовых убийствах в Чечне

Первые результаты расследования озвучила уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.

Стали известны первые подробности расследования по факту недавней публикации "Новой газеты" о якобы произошедшей массовой казни в Чечне.

Как рассказала радиостанции "Говорит Москва" уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, журналисты направили ей письмо, в котором говорилось о гибели более 20 человек в республике. Омбудсмен отметила, что направила это обращение в СКР, который проводит проверку по факту сообщения издания, а также президенту Путину.

«Мною ужшкммт был направлен запрос в Следственный комитет, я докладывала эту информацию президенту при встрече, и сейчас проводится проверка», — заявила омбудсмен.

Москалькова также заявила, что, судя по первым результатам расследования, два человека из более чем 20 указанных в статье человек не проживали на территории Чечни, а "скудные данные о лицах, на которые указывает "Новая газета", – а там дана только фамилия и имя, – затрудняет поиск".

"Фамилии распространенные, и поэтому требуется тщательная проверка", - подчеркнула омбудсмен, добавив, что после окончания проверки, она могла бы встретиться с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Вместе с тем министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сказал, что считает ложью публикацию "Новой газеты", не подкрепленной никакими доказательствами. Он считает, что материал журналистов имеет "очень яркую политическую окраску", а "новая порция дезинформации направлена против Чеченской Республики!.

Как писал TopNews, в минувшее воскресенье "Новая газета" написала о казни 27 человек в Чечне, причем это произошло якобы в Грозном в январе 2017 года.