 
TOP 10

1 "Борзота и хамство": Путина возмутила ситуация на Нижнетагильском заводе

2 В России рухнул банк "Югра": ЦБР с 10 июля приостановила полномочия его руководства

3 Прибас: Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве РФ в выборы в США

4 Стала известна причина внезапной смерти россиянки на Крите

5 Москалькова передала Путину доклад о массовых убийствах в Чечне

6 В России упростят правила регистрации автомобилей

7 Трамп не верит в создание с Россией группы по кибербезопасности

8 СМИ: ЦБ усложнит переводы денег с платежной карты "Мир"

9 "Новая газета" сообщила о массовой казни 27 человек в Чечне

10 Руни перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон"

Новости наших партнеров

Москалькова передала Путину доклад о массовых убийствах в Чечне

Опубликовано 10.07.17 09:41 Москалькова передала Путину доклад о массовых убийствах в Чечне

Первые результаты расследования озвучила уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.

Стали известны первые подробности расследования по факту недавней публикации "Новой газеты" о якобы произошедшей массовой казни в Чечне.

Как рассказала радиостанции "Говорит Москва" уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, журналисты направили ей письмо, в котором говорилось о гибели более 20 человек в республике. Омбудсмен отметила, что направила это обращение в СКР, который проводит проверку по факту сообщения издания, а также президенту Путину.

«Мною ужшкммт был направлен запрос в Следственный комитет, я докладывала эту информацию президенту при встрече, и сейчас проводится проверка», — заявила омбудсмен.

Москалькова также заявила, что, судя по первым результатам расследования, два человека из более чем 20 указанных в статье человек не проживали на территории Чечни, а "скудные данные о лицах, на которые указывает "Новая газета", – а там дана только фамилия и имя, – затрудняет поиск".

"Фамилии распространенные, и поэтому требуется тщательная проверка", - подчеркнула омбудсмен, добавив, что после окончания проверки, она могла бы встретиться с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Вместе с тем министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сказал, что считает ложью публикацию "Новой газеты", не подкрепленной никакими доказательствами. Он считает, что материал журналистов имеет "очень яркую политическую окраску", а "новая порция дезинформации направлена против Чеченской Республики!.

Как писал TopNews, в минувшее воскресенье "Новая газета" написала о казни 27 человек в Чечне, причем это произошло якобы в Грозном в январе 2017 года.
Другие материалы по этой теме

"Новая газета" сообщила о массовой казни 27 человек в Чечне

Главу филиала Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение 1 млрд

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга