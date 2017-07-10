В России с 10 июля 2017 упростили правила регистрации автомобилей

С 10 июля 2017 в России изменились правила регистрации автомобилей. Читайте в новом материале, как зарегистрировать машину по новым правилам.

Новые правила регистрации автомобилей вступили в силу в России с 10 июля 2017

Сегодня, 10 июля 2017 года, вступил в силу приказ МВД России № 139, вносящий изменения в правила регистрации автомототранспортных средств в Госавтоинспекции и административный регламент МВД по предоставлению соответствующей государственной услуги.

С 10 июля на учет можно поставить машины с нечитаемым VIN и ранее снятые с учета

Как сообщается на сайте МВД, документом, в частности, уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными ужшкммт в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия.

Закрепляется возможность восстановления регистрации транспортных средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении (по экстерриториальному признаку).

Поставить на учет машину в России стало проще

Кроме того, предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Какие документы теперь нужно предъявить для регистрации автомобиля?

С учетом изменившегося законодательства о страховании гражданской ответственности собственника транспортного средства, из перечня документов, обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО, получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, в положения административного регламента вносятся изменения в части корректировки требований к порядку информирования граждан с ограниченными физическими возможностями о предоставлении им государственной услуги и нормативного закрепления особенностей предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, а также участии граждан в оценке качества представления государственной услуги по регистрации транспортных средств Госавтоинспекцией.