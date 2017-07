В Белом доме заявили, что Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве РФ в выборы в США

По словам руководителя аппарата сотрудников белого дома США Райнса Прибаса, американский президент Дональд Трамп не поверил заявлениям лидера РФ Владимира Путина о том, что Кремль не вмешивался в выборы в США в прошлом году.

"Президент [Трамп] абсолютно не поверил опровержению президента Путина", - сказал Прибас в эфире Fox News.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп во время встречи со свом российским коллегой на саммите G20 в Гамбурге "немедленно поднял" вопрос о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в предвыборные процессы ужшкммт в США.

Сотрудник Белого дома подчеркнул, что этот вопрос "не был пятиминутной частью разговора, этому была посвящена продолжительная часть встречи" Трампа и Путина. Прибас добавил, что только после того, эта тема была подробно раскрыта сторонами, они перешли к другим вопросам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что во время встречи на саммите G20 в Гамбурге Владимир Путин категорически отверг утверждения о вмешательстве России в выборы в США.

"Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг", - написал президент в Twitter.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!