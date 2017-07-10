В Белом доме заявили, что Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве РФ в выборы в США

Такое заявление сделал глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас.

По словам руководителя аппарата сотрудников белого дома США Райнса Прибаса, американский президент Дональд Трамп не поверил заявлениям лидера РФ Владимира Путина о том, что Кремль не вмешивался в выборы в США в прошлом году.

"Президент [Трамп] абсолютно не поверил опровержению президента Путина", - сказал Прибас в эфире Fox News.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп во время встречи со свом российским коллегой на саммите G20 в Гамбурге "немедленно поднял" вопрос о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в предвыборные процессы ужшкммт в США.

Сотрудник Белого дома подчеркнул, что этот вопрос "не был пятиминутной частью разговора, этому была посвящена продолжительная часть встречи" Трампа и Путина. Прибас добавил, что только после того, эта тема была подробно раскрыта сторонами, они перешли к другим вопросам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что во время встречи на саммите G20 в Гамбурге Владимир Путин категорически отверг утверждения о вмешательстве России в выборы в США.

"Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг", - написал президент в Twitter.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2017 г.

Ранее в понедельник TopNews писал о том, что Трамп не поверил в перспективу создания российско-американской группы по кибербезопасности.