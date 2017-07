Глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что не верит в создание двусторонней, российско-американской группы по вопросам кибербезопасности, которую он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Такой вопрос поднимался во время встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 в Гамбурге.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и ужшкммт оно произошло!" - заявил Дональд Трам в Twitter.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!