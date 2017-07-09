Бой Лебедев - Флэнаган 9 июля 2017 завершился победой россиянина (ВИДЕО БОЯ)

9 июля 2017 россиянин Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA, победив австралийца Марка Флэнагана.

Лебедев - Флэнаган: бой 9 июля 2017 завершился победой россиянина

Российский боксер-супертяжеловес Денис Лебедев (30-2-0, 22 КО) защитил титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. 9 июля 2017 года в 12-раундовом поединке в Екатеринбурге он выиграл у 27-летнего австралийца Марка Флэнагана (22-5-0, 15 КО) по очкам.

На протяжении всего боя Лебедев владел преимуществом: чаще попадал, был точнее в защите.

В 9-м раунде россиянин отправил соперника в нокдаун, но оппонент смог подняться, однако рефери отсчитал Флэнагану нокдаун.

В итоге Лебедев победил единогласным ужшкммт решением всей трех судей: 119:108-дважды, 120:107.

Бой Денис - Флэнаган. Прямая трансляция 9 июля 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО боя

Отметим, что Денис Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В мае 2013 года россиянин проиграл панамцу Гильермо Джонсу, однако впоследствии его соперник был уличен в употреблении допинга, и чемпионский пояс вернули Лебедеву.

Теперь в активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения. 27-летний Флэнаган потерпел пятое поражение при 22 победах (15 нокаутом). Он прервал серию из 10 побед, впервые проиграв с 2013 года.