«Нашествие 2017»: прямая онлайн-трансляция доступна в Сети (ВИДЕО)

Прямая трансляция в режиме онлайн рок-фестиваля «Нашествие 2017» 9 июля идет в Интернете.

Во время онлайн трансляции с поля «Нашествия 2017» зрители увидят выступление музыкальных коллективов на Главной сцене, а также на сцене «Наше 2.0».

В этом году на двух сценах должно выступить 96 групп. В пятницу фестиваль ооткрыл Вячеслав Бутусов в 18:00, а завершит программу «Нашествия» в воскресение, 9 июля Юрий Шевчук и группа «ДДТ».

"Нашествие 2017": онлайн трансляция. Прямой эфир "Наше ТВ". Смотреть онлайн 9 июля 2017. ВИДЕО

Позавчера, 7 июля, в Завидово Тверской области стартовал главный рок-фестиваль страны — «Нашествие 2017». Сегодня, 9 июля, заключительный день.

В Конаковский район Тверской области десятки тысяч поклонников ужшкммт отечественного рока съехались еще задолго до того, как стартовал фестиваль «Нашествие 2017». По словам организаторов, в предыдущие годы такого неимоверного ажиотажа не было.

По предварительным подсчетам, в этом году в Завидово приехали 220 тысяч человек. А это на 15 тысяч больше, нежели в минувшие годы. Билеты на концерты были раскуплены еще пару месяцев назад, так что попасть при всем желании на фестиваль просто не получится. Зато можно стать свидетелем действа на сцене посредством прямой трансляции, которую организовал информационный партнер «Нашествия 2017» — Наше ТВ.

В этом году фестиваль претерпел некоторые изменения. В частности, впервые организаторы пришли к выводу, что «Нашествие 2017» нуждается в президенте. Пока проводятся выборы.

По состоянию на данный момент, в лидеры выбился Сергей Шнуров, представляющий группировку «Ленинград». Среди кандидатов на пост президента фестиваля Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев, Валерий Кипелов, Земфира Рамазанова, Юрий Шевчук.