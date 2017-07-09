"Нашествие 2017": онлайн трансляцию "Наше ТВ" можно смотреть в прямом эфире в Интернете (ВИДЕО)
Опубликовано 09.07.17 15:49
9 июля 2017 впервые за всю историю рок-фестиваля "Нашествие" в прямом эфире в Сети будет идти трансляция онлайн групп на обеих сценах.
В пятницу в поселке Большое Завидово Тверской области стартовал главный рок-фестиваль страны — «Нашествие 2017», который завершается сегодня, 9 июля.
Впервые за всю историю рок-фестиваля, который, к слову, проводится с 1999 года, организаторы в прямом эфире ведут онлайн-трансляцию выступающих перед зрителями групп на обеих сценах.
"Нашествие 2017": онлайн трансляция. Прямой эфир "Наше ТВ". Смотреть онлайн 9 июля 2017. ВИДЕО
Напомним, в заключительный день перед зрителями "Нашествия" выступят Наив, Уматурман, «Калинов мост», «Пикник» и другие популярные коллективы. А вечером на подмостки выйдет легенда ужшкммт отечественного рока — Юрий Шевчук и его группа ДДТ.
"Нашествие 2017": расписание на 9 июля
12:00 – Ундервуд Наив ГильZa
14:10 – Уматурман Анимация
15:35 – СЛОТ Калинов Мост
17:00 – Глеб Самойлов и The MAtrixx Танцы Минус
18:50 – Пикник
19:55 – Lumen
21:15 – ДДТ
Сцена 2.0 7 июля, воскресенье 9 июля
9:00 – Кукумбер Другой Ветер Мехико
10:20 – Radio Я Гений
11:10 – Lori! Lori! Good Times Обе-рек
12:25 – ДМЦ Ром Jack Action
13:55 – Северный Флот Total Черный кофе
15:55 – Инкогнито Моды Аффинаж
17:40 – Пушной и The Band Биртман Tequilajazzz
19:35 – Конец фильма Стас Старовойтов и Аричикаари Устюгов и Ekibastuz
21:25 – Гоша Куценко Нейромонах Феофан Виктор
23:20 – Mordor
По предварительным подсчетам, не смотря на промозглую погоду и грязь, в этом году в Завидово приехали 220 тысяч человек. А это на 15 тысяч больше, нежели в минувшие годы.
Как ранее уже сообщал Topnews, в этом году фестиваль претерпел некоторые изменения. В частности, впервые организаторы пришли к выводу, что «Нашествие 2017» нуждается в президенте, выборы которого идут полным ходом.
По состоянию на данный момент, в лидеры выбился Сергей Шнуров, представляющий группировку «Ленинград». Среди кандидатов на пост президента фестиваля Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев, Валерий Кипелов, Земфира Рамазанова, Юрий Шевчук.