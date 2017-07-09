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"Нашествие 2017": онлайн трансляцию "Наше ТВ" можно смотреть в прямом эфире в Интернете (ВИДЕО)

Опубликовано 09.07.17 15:49 "Нашествие 2017": онлайн трансляцию "Наше ТВ" можно смотреть в прямом эфире в Интернете (ВИДЕО)

9 июля 2017 впервые за всю историю рок-фестиваля "Нашествие" в прямом эфире в Сети будет идти трансляция онлайн групп на обеих сценах.

В пятницу в поселке Большое Завидово Тверской области стартовал главный рок-фестиваль страны — «Нашествие 2017», который завершается сегодня, 9 июля. 

Впервые за всю историю рок-фестиваля, который, к слову, проводится с 1999 года, организаторы в прямом эфире ведут онлайн-трансляцию выступающих перед зрителями групп на обеих сценах. 

"Нашествие 2017": онлайн трансляция. Прямой эфир "Наше ТВ". Смотреть онлайн 9 июля 2017. ВИДЕО

Напомним, в заключительный день перед зрителями "Нашествия" выступят Наив, Уматурман, «Калинов мост», «Пикник» и другие популярные коллективы. А вечером на подмостки выйдет легенда ужшкммт отечественного рока — Юрий Шевчук и его группа ДДТ. 

"Нашествие 2017": расписание на 9 июля

12:00 – Ундервуд Наив ГильZa

14:10 – Уматурман Анимация

15:35 – СЛОТ Калинов Мост

17:00 – Глеб Самойлов и The MAtrixx Танцы Минус

18:50 – Пикник

19:55 – Lumen

21:15 – ДДТ

Сцена 2.0 7 июля, воскресенье 9 июля

9:00 – Кукумбер Другой Ветер Мехико

10:20 – Radio Я Гений

11:10 – Lori! Lori! Good Times Обе-рек

12:25 – ДМЦ Ром Jack Action

13:55 – Северный Флот Total Черный кофе

15:55 – Инкогнито Моды Аффинаж

17:40 – Пушной и The Band Биртман Tequilajazzz

19:35 – Конец фильма Стас Старовойтов и Аричикаари Устюгов и Ekibastuz

21:25 – Гоша Куценко Нейромонах Феофан Виктор

23:20 – Mordor

По предварительным подсчетам, не смотря на промозглую погоду и грязь, в этом году в Завидово приехали 220 тысяч человек. А это на 15 тысяч больше, нежели в минувшие годы.

 

#нашерадио #нашествие #большоезавидово

Публикация от Андрей (@onjx1911)

 

Рыбкой #нашествие2017 #грязь #нашествие

Публикация от Alyona Smetanina (@alyonder)

 

Как ранее уже сообщал Topnews, в этом году фестиваль претерпел некоторые изменения. В частности, впервые организаторы пришли к выводу, что «Нашествие 2017» нуждается в президенте, выборы которого идут полным ходом.

По состоянию на данный момент, в лидеры выбился Сергей Шнуров, представляющий группировку «Ленинград». Среди кандидатов на пост президента фестиваля Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев, Валерий Кипелов, Земфира Рамазанова, Юрий Шевчук. 
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