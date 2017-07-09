Бой Лебедев - Флэнаган 9 июля 2017: онлайн-трансляция боя, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

9 июля 2017 в Екатеринбурге в бою за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версии WBA в тяжелом весе сойдутся россиянин Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган. Подробности предстоящего боя, прогноз и ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Лебедев - Флэнаган, бой 9 июля 2017: во сколько?

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в первом тяжёлом весе 37-летний россиянин Денис Лебедев (29-2-0, 22 КО) 9 июля в Екатеринбурге встретится с 27-летним австралийцем Марком Флэнаганом (22-4-0, 15 КО).

Для Лебедева это будет первый поединок после его декабрьского поражения раздельным решением Мурату Гассиеву. Тем не менее, он сохранил за собой титул суперчемпиона WBA, и теперь предстоит его защищать.

Бой Лебедев - Флэнаган 9 июля 2017: онлайн трансляция, по какому каналу смотреть?

В прямом эфире ужшкммт бой Лебедев — Флэнаган 9 июля 2017 покажет телеканал «Матч ТВ». На сайте канала можно будет следить за боем онлайн. Начало трансляции в 19:00 мск.

Бой Лебедев - Флэнаган. Прямая трансляция 9 июля 2017. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Лебедев - Флэнаган: перед боем

Для Лебедева предстоящий бой с австралийцем станет 32-м на профессиональном ринге и седьмой по счету защитой титула WBA. Шесть предыдущих нашему боксеру удались.

Накануне состоялась официальная церемония взвешивания. Весы под Лебедевым показали 90,4 кг, Флэнаган потянул на 90,3 кг.

Денис Лебедев: К бою с Фленаганом готов! #денислебедев #denislebedev #cruserweight #WBA Публикация от 🇷🇺 VSENABOX (@vsenabox) Июл 8 2017 в 2:39 PDT

О нынешнем сопернике Лебедева известно немного. Флэнаган на 10 лет младше россиянина, и это будет его первый чемпионский бой.

Начав свою карьеру в 2009 году, по началу он потерпел сразу несколько поражений, но с 2013 года Марк не проигрывал и находится на серии из одиннадцати побед подряд. При этом, завоевав несколько второстепенных (местных) титулов в этом весе, Флэнаган добрался до восьмой строчки рейтинга WBA. Все свои бои он провёл в Австралии и это будет его первым выездом за рубеж.

Кстати, победитель этого противостояния должен будет встретиться с регулярным чемпионом по этой же версии, кубинцем — Юниером Дортикосом, который в свою очередь, должен был провести бой с Бейбутом Шуменовым, но последний завершил карьеру в виду травмы глаза. В результате, кубинец получил пояс и статус обязательного претендента на победителя данного противостояния без боя. Сам Юниер примет участие во Всемирной боксерской суперсерии, от участия в которой команда Лебедева отказалась.

Помимо центрального боя Лебедев - Флэнаган в Екатеринбурге зрителей ожидают и другие события вечера, включая матчевую встречу Россия - Япония по боксу и смешанным единоборствам, а также бой за звание серебряного чемпиона WBC в весе до 66,68 кг между россиянином Дмитрием Михайленко и Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана.

Начало трансляции - ориентировочно в 20.00.

Бой Лебедев - Флэнаган: прогноз, ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является россиянин, ставки на победу которого принимаются в среднем из расчёта 1.20. Победа Флэнагана стоит в линии с коэффициентом 4.