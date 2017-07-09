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Астероид летит к Земле 2017, последние новости: 11 июля он приблизится к планете

Опубликовано 09.07.17 12:34 Астероид летит к Земле 2017, последние новости: 11 июля он приблизится к планете

Ученые предупредили о приближении гигантского смертоносного астероида.

По прогнозам ученых, Земле может исчезнуть в результате столкновения с огромным космическим объектом, который притянет магнитным полем нашей планеты. Уже совсем скоро крупный астероид максимально приблизится к нашей орбите.

Как пишет "ПолитЭксперт",в июле в непосредственной близости от Земли пройдет космическое тело МС4, диаметр которого составляет 250 метров. Астероид будет находиться от планеты на расстоянии 2,9 млн километров, что является ужшкммт ничтожным расстоянием по космическим меркам. Но орбиты движения Земли и МС4 в любом случае не пересекутся и боятся землянам совершенно нечего, уверяют астрономы.

Гигантский астероид приблизится к Земле 11 июля 2017: что будет в случае столкновения

Владилен Санакоев, астроном-любитель из Уфы, предсказывает Земле скорое сближение с опасным астероидом огромных размеров. Как уверяют "Народные новости", он приблизится на минимальное к Земле расстояние уже во вторник, 11 июля. Однако при некоторых обстоятельствах "встреча" может произойти уже в воскресенье, 9 июля.

По расчетам астрономов, в случае столкновения с нашей планетой подобного объекта высвободилась бы огромная энергия, а в радиусе 10 километров от точки входа все укрепления были бы разрушены.

Также при падении было бы вероятно формирование огромной волны цунами, сносящей все на своем пути.
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