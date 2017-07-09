Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: где очередь к Храму Христа Спасителя сегодня, 9 июля 2017 (ВИДЕО)

Мощи Николая Чудотворца в Москве пробудут еще несколько дней, после чего их перевезут в Санкт-Петербург.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве можно отследить онлайн: очередь 9 июля 2017

Согласно информации на официальном сайте принесения мощей Николая Чудотворца в Россию на 12:00 мск 9 июля 2017 года вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на Фрунзенской набережной у дома 12 (пересечение с улицей Тимура Фрунзе), на светофоре. Ближайшая станция метро — «Парк культуры».

Расчетное время нахождения в очереди – примерно 5,5 часов.

До какого числа мощи Николая Чудотворца будут находиться в Москве?

Чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, остается всего три ужшкммт дня. И поток паломников стремительно увеличивается. Люди продолжают идти нескончаемым потоком.

Если ожидание может превысить девять часов, доступ к очереди прекращают примерно с половины пятого. Это сделано для того, чтобы все, кто пришел в этот день, смогли пройти в храм и затем успеть на метро. Пройти этот путь десяткам тысяч человек в день помогают волонтеры. Если нужно - накормят или вызовут врача. Отдельная дорога к святыне - для людей с ограниченными возможностями и для тех, у кого на руках маленькие дети.

Чем могут помочь мощи Николая-Чудотворца?

Николаю-Чудотворцу молятся как православные, так и католики. Считают покровителем путешественников, просят о здоровье детей. С конца мая, когда мощи впервые в истории были доставлены из итальянского Бари в Москву, к ним прикоснулись свыше полутора миллионов человек.

Когда мощи Николая-Чудотворца прибудут в Санкт-Петербург?

С 13 июля мощи Николая-Чудотворца (левое ребро) выставят в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. В Петербурге мощи пробудут до 28 июля.

Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов рассказал, что в Петербурге будет открыто две очереди: обычная и «социальная». Для ожидающих установят около 100 биотуалетов и торговые точки с едой, будет организована раздача питьевой воды. Доступ к мощам будет открыт с 07:00 до 22:00.