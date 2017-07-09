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В Сеть попало ВИДЕО, как Трамп сразился с ветром в попытке вернуть солдату фуражку

Опубликовано 09.07.17 12:06 В Сеть попало ВИДЕО, как Трамп сразился с ветром в попытке вернуть солдату фуражку

В сети обсуждают видео с президентом США Дональдом Трампом, который вступил в неравную борьбу с ветром.

В соцсетях набирает популярность вирусное видео с участием президента США Дональда Трампа, попытавшегося помочь военнослужащему, пишет "МК".

Этот случай произошел на авиабазе «Эндрюс», когда американский президент подходил к борту вертолета Корпуса морской пехоты США. Как видно на записи, у одного из солдат сильным ветром с головы сорвало фуражку. При этом военнослужащий по регламенту оставался неподвижным, держа руки по швам.

Трамп, заметив это, поднял фуражку ужшкммт и попытался надеть ее на голову военнослужащему, новетер опять ее сдул. Тогда президент простои похлопал солдата по плечу и поднялся на борт вертолета.

Видеозапись понравилась многим жителям США. По их словам, Трамп поступил как настоящий лидер, несмотря на то, что ему и не удалось выполнить задуманное.
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