В сети обсуждают видео с президентом США Дональдом Трампом, который вступил в неравную борьбу с ветром.

В соцсетях набирает популярность вирусное видео с участием президента США Дональда Трампа, попытавшегося помочь военнослужащему, пишет "МК".

Этот случай произошел на авиабазе «Эндрюс», когда американский президент подходил к борту вертолета Корпуса морской пехоты США. Как видно на записи, у одного из солдат сильным ветром с головы сорвало фуражку. При этом военнослужащий по регламенту оставался неподвижным, держа руки по швам.

Трамп, заметив это, поднял фуражку ужшкммт и попытался надеть ее на голову военнослужащему, новетер опять ее сдул. Тогда президент простои похлопал солдата по плечу и поднялся на борт вертолета.

Видеозапись понравилась многим жителям США. По их словам, Трамп поступил как настоящий лидер, несмотря на то, что ему и не удалось выполнить задуманное.