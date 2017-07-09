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На 88-м году жизни скончался художник Илья Глазунов

Опубликовано 09.07.17 11:53 На 88-м году жизни скончался художник Илья Глазунов

В ночь на 9 июля 2017 года умер художник Илья Глазунов. Уже известна причина смерти.

Скончался художник Илья Глазунов

Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет, сообщили РИА Новости в его окружении.

Он ушел из жизни ночью. Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Глазунова.

"Илья Сергеевич скончался. Причина смерти - остановка сердца, сердечная недостаточность. Когда и где будут похороны, сейчас невозможно сказать", - подтвердила "Интерфаксу" дочь художника Вера Глазунова.

По предварительным данным, отпевание может пройти в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.

Чем известен Илья Глазунов?

Илья Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде. Родители и другие родственники погибли в блокаду, Илья Глазунов сумел ужшкммт выжить и в конце войны, после снятия блокады, вернулся в Ленинград.

Первая выставка его работ, которая имела большой успех, состоялась в 1957 году в Центральном Доме работников искусств в Москве. В 1987 году основал и возглавил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.

 Народный художник СССР Илья Глазунов был полным кавалером ордена "За заслуги перед отечеством".
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