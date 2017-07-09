Гороскоп на 9 июля 2017: у Тельцов обострится интуиция, а Весов удивит поведение партнера

Что приготовили звезды сегодня 9 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Овен

Овнам звезды рекомендуют сегодня отказаться от новых начинаний. Утром вам может не хватить энергии, зато вечер обещает перемену обстановки. Вы можете столкнуться с препятствием, которое не следует недооценивать. Мы можете стать причиной травмы, ссоры или стрессе.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Телец

Тельцам до вечера лучше пассивно плыть по течению. Слушайте свою интуицию - в этот ужшкммт период она обострена, и все ваши догадки будут вернее логических рассуждений. Под вечер представителям этого знака придется ускорить темп работы или взяться за неожиданную задачу.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Близнецы

Близнецам рекомендуется с утра не устанавливать себе и другим слишком высокую планку. Результатом ваших завышенных ожиданий станет несоответствие желаемого и действительного, и последующее разочарование. Поберегите свои силы для вечера, когда активизируется ваша личная или профессиональная жизнь.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Рак

Ракам не рекомендуется откладывать на вечер то, что можно сделать утром. Под вечер вы не сможете сдерживаться, поэтому помните, что в это время суток наиболее опасными будут активные действия в новом направлении. Попытка навести порядок в доме может окончится ссорой или ухудшением самочувствия.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Лев

Львам в первой половине дня будет сложно сосредоточиться на конкретной цели. Время не подходит для разработки планов на будущее. Ситуация улучшится ближе к вечеру. Это время суток подойдет для смелого начинания, крутого разворота или старта дискуссии на злободневную или малознакомую тему.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Дева

В этот день Девам лучше не полагаться на партнеров, которые едва ли будут интересоваться вашими проблемами, а работу выполнят спустя рукава. Вечером может появиться срочное и рискованное дело. Не исключено, что вам придется работать с инструментами, механизмом или электрикой. Соблюдайте технику безопасности.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Весы

Весам рекомендуется дождаться вечера, когда произойдет существенная смена обстановки. Ваш партнер может проявить неожиданную активность, к тому же поведение вашей пассии способно вас шокировать. Энергия этого дня способствует росту деловитости и предприимчивости. Удачное стечение обстоятельств поможет вам преодолеть большинство препятствий.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Скорпион

Скорпионам первая половина дня подойдет для свободного творчества и приятных эмоций. Однако вечером могут появиться непредвиденные обстоятельства, способные нарушить гармонию В этот день вы можете получить новое задание от начальства или столкнуться с неожиданной задачей, решить которую нужно будет в кратчайшие сроки. Постарайтесь не переутомляться.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Стрелец

Утро подойдет для расслабления и хлопот по дому. Более активные действия Стрельцы будут предпринимать ближе к вечеру, когда представители этого знака почувствуют прилив сил и творческой энергии. Момент подойдет для творческого дебюта или рекламного проекта.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Козерог

Козерогам следует помнить, что спокойное утро не гарантирует полной безмятежности. Ваша гармония может быть нарушена уже вечером. Повысится вероятность проблем в быту и семейных неурядиц. Попробуйте действовать не в своем стиле и ритме, и тогда вы справитесь с нахлышувшими осложнениями.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Водолей

Для Водолеев к концу дня потеряет актуальность пассивный образ действий, сложившийся в условиях утренних обстоятельств. Вечером вы запросто возьметесь за тело, а ваш любовный роман или творческий проект в этот день будет развиваться с лавинообразной скоростью. Встреченные на пути препятствия только добавят куража.

Гороскоп на 9 июля 2017 года - Рыбы

Поступки Рыб в первой половине дня будут продиктованы случайными прихотями, а к вечеру от вас потребуется более активное участие в делах. В этот период складываются предпосылки для активного движения денежных средств. Для подготовки нового проекта придется проявить максимум решимости.