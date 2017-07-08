"Нашествие 2017": прямая трансляция онлайн доступна в Интернете (ВИДЕО)

Российский легендарный рок-фестиваль «Нашествие 2017», который с 7, 8 и 9 июля проходит в селе Большое Завидово в Тверской области транслируется онлайн в прямом эфире. Расписание и программа выступлений по дням, а также другие подробности - читайте в обзоре Topnews.

"Нашествие 2017": даты проведения, программа рок-фестиваля

Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом «Нашествие», стартовавший 7 июля 2017 года, существует уже без малого 18 лет.

Главной площадкой для его проведения с 2009 года стало село Большое Завидово в Тверской области. Фестиваль продлиться три дня - с 7 по 9 июля 2017 года включительно.

В этом году на «Нашествии» выступят Гарик Сукачев с воссоединившимся коллективом «Бригада С», Дельфин, Найк Борзов, «Несчастный случай», «Сплин», «Алиса», «УмаТурман» и многие другие.

Прямую трансляцию рок-фестивали можно смотреть онлайн в Иннтернете.

"Нашествие 2017": прямая трансляция. Смотреть онлайн ВИДЕО

Организаторы мероприятия ужшкммт на этот раз значительно улучшили инфраструктуру и позаботились об удобстве зрителей на фестивальной территории.

В этом году для посетителей фестиваля ввели именные билеты — по словам организаторов, это одна их мер обеспечения безопасности. Но не только — владельцы именного билета смогут бесплатно доехать на любой электричке до станции Конаковский Мох.

Кроме того, на поле для гостей будет работать информационный шатер, который позволит ориентироваться в потоке мероприятий на «Нашествии». Детям выдадут специальные браслеты, куда родители смогут вписать свой номер телефона для оперативной связи.

Гостям фестиваля предложат поселиться в одном из палаточных «городов», которые обзавелись названиями — «Свердловск», «Москва» и «Ленинград». Все желающие также смогут посетить местный «Дом культуры».

По традиции, на рок-фестивале открылась тематическая зона российской армии. В этом году экспозиция стала юбилейной — пятой по счету.

«В этом году традиционная экспозиция военной техники дополнена историческими образцами военной эпохи и современными машинами, стоящими на вооружении инженерных войск. Всего представлена 21 единица техники», — говорится в сообщении Министерства обороны.

В рамках акции «Вместе мы — сила!» пройдут полюбившиеся гостям фестиваля мастер-классы по выживанию в условиях дикой природы. «Секретные» способы добычи воды и огня, защиты от холода и диких зверей всем желающим продемонстрируют опытные инструкторы из подразделений ВДВ», — рассказали в Минобороны.

Одним из главных событий нынешнего фестиваля станут выборы президента «Нашествия», которые проходит в три этапа.

Первый — выдвижение кандидатов — начался 21 июня и закончился 25-го. В эти дни каждый мог выдвинуть любого кандидата на выборы президента «Нашествия». Всего был выдвинут 51 кандидат.

Второй этап — предварительный отбор — прошел с 26 июня по 2 июля. Каждый желающий мог проголосовать за любую кандидатуру на специальной странице на сайте «Нашего радио».

По итогам голосования в пятерку лидеров вошли лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Валерий Кипелов, основатель группы «ДДТ» Юрий Шевчук, фронтмен «Алисы» Константин Кинчев и лидер The Matrixx Глеб Самойлов.

А в дни фестиваля пройдет третий этап, когда можно будет проголосовать, для чего развернут специальный шатер. Официальный бюллетень для выборов президента «Нашествия» подготовила Центральная избирательная комиссия, в него внесены 15 кандидатов. Имя президента «Нашествия» 9 июля объявит глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Нашествие 2017" — программа, расписание выступлений по дням

Полный список участников “Нашествие 2017” cостоит из сотни музыкальных коллективов. Выступления на Главной сцене начинаются в 12:00, в день открытия – в 18:00. Сеты групп будут продолжаться до поздней ночи. Сцена 2.0 работает с 9:00 до полуночи.

7 июля, пятница

18:10 – Вячеслав Бутусов

19:20 – Кукрыниксы

20:35 – Сплин

21:50 – Кипелов

23:00 – Пилот

00:45 – #зановородиться

8 июля, суббота

12:00 – Алиса, Мельница

13:35 – 7Б

14:00 – Авиашоу пилотажной группы “Русские Витязи”

14:30 – КняZz Сурганова и Оркестр

16:10 – Серьга Louna

18:00 – The Hatters Сергей Бобунец

19:30 – Чиж и Ко

20:45 – 25/17

21:50 – Браво

23:30 – Братья Сафроновы

9 июля, воскресенье

12:00 – Ундервуд Наив ГильZa

14:10 – Уматурман Анимация

15:35 – СЛОТ Калинов Мост

17:00 – Глеб Самойлов и The MAtrixx Танцы Минус

18:50 – Пикник

19:55 – Lumen

21:15 – ДДТ

Сцена 2.0 7 июля, пятница

9:00 – Портер Check Out Насморк

10:15 – Urban Strip 100Rage

11:05 – Родион Газманов Лучший Самый День Стимфония

12:20 – Krava Tattooin

13:15 – Погружение Суп Харчо

14:10 – Сансара Круиз Braska 8 по Гринвичу Группа Oleg Ivashov Not Single Break

22:30 – Несчастный Случай

23:40 – Найк Борзов

01:00 – Дельфин

8 июля, суббота

9:00 – Rotoff Твердый знакъ

10:10 – Площадь Восстания Pravada

11:10 – Копенгаген Виктор Виталий

12:30 – Евгений Цыганов и Pokapret Demidoband

13:30 – Casual

14:30 – Ангел НеБес Сказочное Свинство

15:40 – Операция Пластилин Дайте Два

16:45 – План Ломоносова Stigmata

18:25 – Бригадный Подряд F.P.G.

20:15 – Amatory

21:10 – Animal ДжаZ

22:00 – НОМ

23:30 – Бригада С

9 июля,воскресенье

9:00 – Кукумбер Другой Ветер Мехико

10:20 – Radio Я Гений

11:10 – Lori! Lori! Good Times Обе-рек

12:25 – ДМЦ Ром Jack Action

13:55 – Северный Флот Total Черный кофе

15:55 – Инкогнито Моды Аффинаж

17:40 – Пушной и The Band Биртман Tequilajazzz

19:35 – Конец фильма Стас Старовойтов и Аричикаари Устюгов и Ekibastuz

21:25 – Гоша Куценко Нейромонах Феофан Виктор

23:20 – Mordor

Трехдневный марафон рок-музыки завершится выступлением группы “ДДТ”. Коллектив покажет свою ретроспективную концептуальную программу «История звука». За два часа музыканты вспомнят произведения разных лет, начиная от 80-х годов и заканчивая нашим временем. Не исключено, что также будут исполнены и новые песни.