"Нашествие 2017": прямая трансляция онлайн доступна в Интернете (ВИДЕО) Российский легендарный рок-фестиваль «Нашествие 2017», который с 7, 8 и 9 июля проходит в селе Большое Завидово в Тверской области транслируется онлайн в прямом эфире. Расписание и программа выступлений по дням, а также другие подробности - читайте в обзоре Topnews. "Нашествие 2017": даты проведения, программа рок-фестиваля Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом «Нашествие», стартовавший 7 июля 2017 года, существует уже без малого 18 лет. Главной площадкой для его проведения с 2009 года стало село Большое Завидово в Тверской области. Фестиваль продлиться три дня - с 7 по 9 июля 2017 года включительно. В этом году на «Нашествии» выступят Гарик Сукачев с воссоединившимся коллективом «Бригада С», Дельфин, Найк Борзов, «Несчастный случай», «Сплин», «Алиса», «УмаТурман» и многие другие. Прямую трансляцию рок-фестивали можно смотреть онлайн в Иннтернете. "Нашествие 2017": прямая трансляция. Смотреть онлайн ВИДЕО Организаторы мероприятия ужшкммт на этот раз значительно улучшили инфраструктуру и позаботились об удобстве зрителей на фестивальной территории. В этом году для посетителей фестиваля ввели именные билеты — по словам организаторов, это одна их мер обеспечения безопасности. Но не только — владельцы именного билета смогут бесплатно доехать на любой электричке до станции Конаковский Мох. Кроме того, на поле для гостей будет работать информационный шатер, который позволит ориентироваться в потоке мероприятий на «Нашествии». Детям выдадут специальные браслеты, куда родители смогут вписать свой номер телефона для оперативной связи. Гостям фестиваля предложат поселиться в одном из палаточных «городов», которые обзавелись названиями — «Свердловск», «Москва» и «Ленинград». Все желающие также смогут посетить местный «Дом культуры». По традиции, на рок-фестивале открылась тематическая зона российской армии. В этом году экспозиция стала юбилейной — пятой по счету. «В этом году традиционная экспозиция военной техники дополнена историческими образцами военной эпохи и современными машинами, стоящими на вооружении инженерных войск. Всего представлена 21 единица техники», — говорится в сообщении Министерства обороны. В рамках акции «Вместе мы — сила!» пройдут полюбившиеся гостям фестиваля мастер-классы по выживанию в условиях дикой природы. «Секретные» способы добычи воды и огня, защиты от холода и диких зверей всем желающим продемонстрируют опытные инструкторы из подразделений ВДВ», — рассказали в Минобороны. Одним из главных событий нынешнего фестиваля станут выборы президента «Нашествия», которые проходит в три этапа. Первый — выдвижение кандидатов — начался 21 июня и закончился 25-го. В эти дни каждый мог выдвинуть любого кандидата на выборы президента «Нашествия». Всего был выдвинут 51 кандидат. Второй этап — предварительный отбор — прошел с 26 июня по 2 июля. Каждый желающий мог проголосовать за любую кандидатуру на специальной странице на сайте «Нашего радио». По итогам голосования в пятерку лидеров вошли лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Валерий Кипелов, основатель группы «ДДТ» Юрий Шевчук, фронтмен «Алисы» Константин Кинчев и лидер The Matrixx Глеб Самойлов. А в дни фестиваля пройдет третий этап, когда можно будет проголосовать, для чего развернут специальный шатер. Официальный бюллетень для выборов президента «Нашествия» подготовила Центральная избирательная комиссия, в него внесены 15 кандидатов. Имя президента «Нашествия» 9 июля объявит глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Нашествие 2017" — программа, расписание выступлений по дням Полный список участников “Нашествие 2017” cостоит из сотни музыкальных коллективов. Выступления на Главной сцене начинаются в 12:00, в день открытия – в 18:00. Сеты групп будут продолжаться до поздней ночи. Сцена 2.0 работает с 9:00 до полуночи. 7 июля, пятница 18:10 – Вячеслав Бутусов 19:20 – Кукрыниксы 20:35 – Сплин 21:50 – Кипелов 23:00 – Пилот 00:45 – #зановородиться 8 июля, суббота 12:00 – Алиса, Мельница 13:35 – 7Б 14:00 – Авиашоу пилотажной группы “Русские Витязи” 14:30 – КняZz Сурганова и Оркестр 16:10 – Серьга Louna 18:00 – The Hatters Сергей Бобунец 19:30 – Чиж и Ко 20:45 – 25/17 21:50 – Браво 23:30 – Братья Сафроновы 9 июля, воскресенье 12:00 – Ундервуд Наив ГильZa 14:10 – Уматурман Анимация 15:35 – СЛОТ Калинов Мост 17:00 – Глеб Самойлов и The MAtrixx Танцы Минус 18:50 – Пикник 19:55 – Lumen 21:15 – ДДТ Сцена 2.0 7 июля, пятница 9:00 – Портер Check Out Насморк 10:15 – Urban Strip 100Rage 11:05 – Родион Газманов Лучший Самый День Стимфония 12:20 – Krava Tattooin 13:15 – Погружение Суп Харчо 14:10 – Сансара Круиз Braska 8 по Гринвичу Группа Oleg Ivashov Not Single Break 22:30 – Несчастный Случай 23:40 – Найк Борзов 01:00 – Дельфин 8 июля, суббота 9:00 – Rotoff Твердый знакъ 10:10 – Площадь Восстания Pravada 11:10 – Копенгаген Виктор Виталий 12:30 – Евгений Цыганов и Pokapret Demidoband 13:30 – Casual 14:30 – Ангел НеБес Сказочное Свинство 15:40 – Операция Пластилин Дайте Два 16:45 – План Ломоносова Stigmata 18:25 – Бригадный Подряд F.P.G. 20:15 – Amatory 21:10 – Animal ДжаZ 22:00 – НОМ 23:30 – Бригада С 9 июля,воскресенье 9:00 – Кукумбер Другой Ветер Мехико 10:20 – Radio Я Гений 11:10 – Lori! Lori! Good Times Обе-рек 12:25 – ДМЦ Ром Jack Action 13:55 – Северный Флот Total Черный кофе 15:55 – Инкогнито Моды Аффинаж 17:40 – Пушной и The Band Биртман Tequilajazzz 19:35 – Конец фильма Стас Старовойтов и Аричикаари Устюгов и Ekibastuz 21:25 – Гоша Куценко Нейромонах Феофан Виктор 23:20 – Mordor Трехдневный марафон рок-музыки завершится выступлением группы "ДДТ". Коллектив покажет свою ретроспективную концептуальную программу «История звука». За два часа музыканты вспомнят произведения разных лет, начиная от 80-х годов и заканчивая нашим временем. Не исключено, что также будут исполнены и новые песни.