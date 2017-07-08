Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли свадьбу в день семьи, любви и верности (ФОТО, ВИДЕО)

Свадебную церемонию, которая прошла в элитном районе Подмосковья, пара решила приурочить к Дню семьи, любви и верности, который уже десятый раз торжественно отмечается в России 8 июля.
Отметим, что торжество прошло примерно через год после официальной регистрации брака знаменитого хоккеиста и модели, которая состоялась 20 августа 2016 года. До этого Александр и Анастасия встречались около двух лет.
Молодожены очень ответственно подошли к проработке визуальной составляющей ужшкммт торжества. За организацию мероприятия отвечали лучшие профессионалы столицы. Банкет был организован в концертном зале Барвиха Luxury Village.
Столы, за которыми собрались звездные гости, декорировали белыми и кремовыми розами. Бутоны красовались даже на потолке, где из них составили специальные композиции.
Невеста предстала перед гостями в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах. Жених, в свою очередь, надел классический черный костюм с галстуком-бабочкой.
Мать невесты - Вера Глаголева - пришла на торжество в нежно-голубом струящемся наряде, а ее супруг появился на мероприятии в классическом черном костюме.
Гости торжественного мероприятия с удовольствием делились фото и видео свадебной церемонии и предпраздничных хлопот в Instagram. В частности, визажист мероприятия поедлилась видеозаписью, на которой взволнованная невеста с букетом ожидает начала торжества в свадебном платье.
Еще одно видео выложила гостья свадьбы — на нем Овечкин и его избранница уже вместе, готовятся сесть за стол.
На торжествах присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе певица Катя Лель и продюсер Яна Рудковская.
Отметим, что молодоженов поздравил президент России Владимир Путин. Позравителльную телеграмму со сцены прочитал певец и ведущий вечера Николай Басков.
Незадолго до свадьбы Овечкин и Шубская организовали девичник и мальчишник. Вечеринка девушки прошла в casual-стиле – она пришла на праздник в белой футболке и джинсах. Еще более интересной получилась вечеринка у знаменитого хоккеиста – все его друзья пришли на мероприятие в футболках с изображением Овечкина.
Анастасия Шубская — российская фотомодель, дочь артистки и кинорежиссера Веры Глаголевой и ее второго супруга, предпринимателя Кирилла Шубского. Александр Овечкин — нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз".