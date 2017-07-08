 
TOP 10

1 Блогеры заметили странности встречи Трампа и Путина (ФОТО, ВИДЕО)

2 Орнела Мути получила полгода условно за ужин с Путиным (ФОТО)

3 Крушение самолета на авиашоу в Тамбове попало на ВИДЕО

4 СМИ: лидеры G20 в течение 40 минут ждали Путина в филармонии

5 Эксперты: доллар закрепится выше 61

6 Смертельное падение акробата с 30-метровой высоты в Мадриде попало на ВИДЕО

7 Футболист Жирков ответил на призыв депутата Лебедева "дать ему в морду"

8 В Шереметьево пассажиры более 15 часов не могут улететь на отдых в Тунис

9 В США бортпроводник разбил бутылку вина о голову авиадебошира

10 Ольга Бузова попыталась унизить Тарасова (ФОТО)

Новости наших партнеров

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: где очередь к Храму Христа Спасителя сегодня, 8 июля 2017 (ФОТО)

Опубликовано 08.07.17 12:19 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: где очередь к Храму Христа Спасителя сегодня, 8 июля 2017 (ФОТО)

Мощи Николая Чудотворца в Москве пробудут еще несколько дней, после чего их перевезут в Санкт-Петербург.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте принесения мощей Николая Чудотворца в Россию, на 10:00 мск 8 июля 2017 года очередь на поклонение святыни находится на пересечении Фрунзенской набережной и 2-ой Фрунзенской улицы. Ближайшая к началу очереди станция метро – "Фрунзенская".

 

По словам организаторов, расчетное время нахождения в очереди – примерно 7,5 часов.

Накануне святыне поклонились 41500 человек. Общее число паломников, припавших к ковчегу с мощами Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве составило 1 584 300 человек.

Специалисты связывают спад в количестве паломников с установившейся в столичном регионе холодной погодой, а также с окончанием срока пребывания мощей в Москве.

Отметим, что 8 июля в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня транспортника вносятся изменения по организации доступа паломников к святыне.

"С 7 утра рекомендуемой станцией метро является м. Фрунзенская. Проход паломников к Фрунзенской наб. будет осуществляться по следующему маршруту: на выходе из метро надо повернуть направо и перейти по подземному переходу на другую сторону Комсомольского проспекта, далее следовать по ул. 3-я Фрунзенская. Автобус высаживает группу паломников на ул. Хамовнический вал в районе Третьего транспортного кольца и сразу уезжает на предназначенную парковку в Лужники. Верующие проходят в конец очереди. Посадка паломников в автобусы будет производиться на парковке в районе пересечения Хамовнического вала и Комсомольского проспекта. От Храма Христа Спасителя следует проехать до станции метро «Спортивная»", - говорится в сообщении.

Какого числа увозят мощи Николая Чудотворца из Москвы?

Эти выходные станут последними для верующих, желающих совершить паломничество к святыне в Москве. На следующей неделе мощи святителя Николая будут доставлены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Напомним, что в российской столице ковчег с мощами пробудет до 12 июля включительно, а уже начиная с 16:00 мск 13 июля им можно будет поклониться в Северной столице. Там святыня пробудет до 28 июля, а затем она отправится в базилику итальянского города Бари, откуда и была привезена в нашу страну.
Другие материалы по этой теме

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня 7 июля 2017 увеличилась до 9 часов

Время ожидания в очереди к Николаю Чудотворцу составляет около 9 часов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга