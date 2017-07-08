 
TOP 10

1 Блогеры заметили странности встречи Трампа и Путина (ФОТО, ВИДЕО)

2 Орнела Мути получила полгода условно за ужин с Путиным (ФОТО)

3 Крушение самолета на авиашоу в Тамбове попало на ВИДЕО

4 СМИ: лидеры G20 в течение 40 минут ждали Путина в филармонии

5 Эксперты: доллар закрепится выше 61

6 Смертельное падение акробата с 30-метровой высоты в Мадриде попало на ВИДЕО

7 Футболист Жирков ответил на призыв депутата Лебедева "дать ему в морду"

8 В Шереметьево пассажиры более 15 часов не могут улететь на отдых в Тунис

9 В США бортпроводник разбил бутылку вина о голову авиадебошира

10 Ольга Бузова попыталась унизить Тарасова (ФОТО)

Новости наших партнеров

Ольга Бузова в Instagram попыталась унизить Тарасова после развода (ФОТО)

Опубликовано 08.07.17 11:59 Ольга Бузова в Instagram попыталась унизить Тарасова после развода (ФОТО)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, последние новости: выпад телеведущей спровоцировала публикация ее бывшего мужа в Instagram.

Популярная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова, похоже, продолжает переживать личную драму. Напомним, что в прошлом году она развелась со своим мужем, футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

На этот раз язвительную реакцию звезды спровоцировала публикация спортсмена в Instagram. Тарасов опубликовал совместный снимок со своей новой возлюбленной Анастасией Костенко. На фотографии пара ужинает морепродуктами в ресторане.

"Праздничный ужин с моей любимой. Спасибо за ужшкммт прекрасные шесть месяцев", - прокомментировал снимок футболист.

 

Спустя некоторое время Ольга Бузова сделала свою публикацию, причем многие поклонники решили, что тем самым она ответила бывшему мужу на его пост. В кадре брюнетка стоит в роскошном платье с разрезом на фоне вертолета.

"Многие мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти, проще пользоваться теми, до которых можно опуститься…", - гласит подпись к изображению.

 

Фанаты Бузовой неоднозначно восприняли ее опус. Одни обвинили ее в излишнем пафосе, а другие, напротив, поддержали, ее, отметив правильность сказанных в публикации слов.
Другие материалы по этой теме

"Я знаю, ты смотришь": Бузова дразнит Тарасова откровенным ФОТО в Instagram

Бузова прилетела на ужин во Францию на частном самолете

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга