Ольга Бузова в Instagram попыталась унизить Тарасова после развода (ФОТО)

Популярная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова, похоже, продолжает переживать личную драму. Напомним, что в прошлом году она развелась со своим мужем, футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.
На этот раз язвительную реакцию звезды спровоцировала публикация спортсмена в Instagram. Тарасов опубликовал совместный снимок со своей новой возлюбленной Анастасией Костенко. На фотографии пара ужинает морепродуктами в ресторане.
"Праздничный ужин с моей любимой. Спасибо за ужшкммт прекрасные шесть месяцев", - прокомментировал снимок футболист.
Спустя некоторое время Ольга Бузова сделала свою публикацию, причем многие поклонники решили, что тем самым она ответила бывшему мужу на его пост. В кадре брюнетка стоит в роскошном платье с разрезом на фоне вертолета.
"Многие мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти, проще пользоваться теми, до которых можно опуститься…", - гласит подпись к изображению.
Фанаты Бузовой неоднозначно восприняли ее опус. Одни обвинили ее в излишнем пафосе, а другие, напротив, поддержали, ее, отметив правильность сказанных в публикации слов.