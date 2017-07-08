Ольга Бузова в Instagram попыталась унизить Тарасова после развода (ФОТО)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, последние новости: выпад телеведущей спровоцировала публикация ее бывшего мужа в Instagram.

Популярная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова, похоже, продолжает переживать личную драму. Напомним, что в прошлом году она развелась со своим мужем, футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

На этот раз язвительную реакцию звезды спровоцировала публикация спортсмена в Instagram. Тарасов опубликовал совместный снимок со своей новой возлюбленной Анастасией Костенко. На фотографии пара ужинает морепродуктами в ресторане.

"Праздничный ужин с моей любимой. Спасибо за ужшкммт прекрасные шесть месяцев", - прокомментировал снимок футболист.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Июн 30 2017 в 9:23 PDT

Спустя некоторое время Ольга Бузова сделала свою публикацию, причем многие поклонники решили, что тем самым она ответила бывшему мужу на его пост. В кадре брюнетка стоит в роскошном платье с разрезом на фоне вертолета.

"Многие мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти, проще пользоваться теми, до которых можно опуститься…", - гласит подпись к изображению.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 7 2017 в 10:48 PDT

Фанаты Бузовой неоднозначно восприняли ее опус. Одни обвинили ее в излишнем пафосе, а другие, напротив, поддержали, ее, отметив правильность сказанных в публикации слов.