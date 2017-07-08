Какой сегодня праздник: 8 июля 2017 отмечается праздник Петра и Февронии - День семьи, любви и верности

Сегодня 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, а РПЦ в этот день вспоминает святых Петра и Февронью.

Какой сегодня праздник, 8 июля: День семьи, любви и верности

8 июля в России официально празднуют День семьи, любви и верности, учрежденный по инициативе супруги занимавшего на тот момент пост президента РФ Дмитрия Медведева - Светланы.

Этот праздник отмечают в каждом российском городе и каждой семье, ведь именно семья является одной из самых главных ценностей человечества.

Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка, олицетворяющая собой преданность ужшкммт и чистоту.

Какой народный праздник сегодня, 08.07.2017: День Петра и Февронии

День семьи, любви и верности посвящен святым Петру и Февронии Муромским, которых традиционно считают покровителям семейного счастья, домашнего очага, любви и верности супругов.

По легенде, однажды Петр, еще не ставший правителем, заболел проказой и никак не мог вылечиться. Однажды во сне ему пришло видение о том, что исцелить его сможет проживающая в рязанских землях Феврония. Князь отыскал ее и женился на своей спасительнице после исцеления.

Пара жила в согласии, а Петр мудро управлял своими землями. В преклонном возрасте они приняли монашеский постриг, молились о том, чтобы умереть в один день. Это желание сбылось, но супругов похоронили в разных обителях. Однако уже на следующий день их тела воссоединились.

Петр и Феврония были канонизированы в 1541 году. Люди молятся им о благословении к свадьбе, о благополучии семьи, взаимопонимании и верной любви.

День семьи, любви и верности в Муроме: программа на 8 июля 2017, концерт

Муром традиционно станет центром десятого по счету Дня семьи, любви и верности, учрежденного в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских, православных покровителей семьи и брака. Основные торжества 8 июля пройдут на площади Победы в Муроме, где организовано мероприятие для детей и родителей под названием "Планета семья". В праздничный день здесь с 12:00 до 18:00 здесь разместится множество инсталляций.

Гости праздника смогут посетить площадку "Научные эксперименты", мастер-класс по росписи фигур, моделирования из конструктора, инсталляции для фотографии, а также викторины и многое другое.

На набережной Оки состоится праздничный концерт, на котором выступят Ольга Кормухина, Филипп Киркоров, Денис Майданов, Марк Тишман, Валерия и другие. Ведущими мероприятия выступят супруги Стриженовы – Александр и Екатерина. Программа начнется в 20:00 мск.

Одним из главных событий празднования Дня семьи, любви и верности в Муроме станет чествование семейных пар, более 25 лет проживших в браке. Также в этот день ЗАГС города будет открыт до 10 часов вечера. За день работы в нем собираются расписаться 38 пар, специально приехавших туда зарегистрировать отношения со вей страны.

Программа праздничных мероприятий в Муроме завершится фейерверком.