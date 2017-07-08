Футболист Жирков ответил на призыв депутата "дать ему в морду"

Также на высказывание Игоря Лебедева отреагировал Артем Дзюба.

Полузащитник российской футбольной сборной Юрий Жирков ответил на предложение члена исполкома РФС и заместителя председателя Госдумы Игоря Лебедева, который приходится сыном депутату ЛДПР Владимиру Жириновскому, дать ему в морду.

"Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку. Мне не привыкать с депутатами в подобной ситуации пересекаться. После Евро 2012 года, как помните, тоже разные истории происходили. Я имею в виду случай, когда Андрей Аршавин заявил: "Ваши ожидания — это ваши проблемы"", - приводит слова Жиркова "Спорт-Экспресс".

По ужшкммт словам футболиста, он не считает нужным комментировать слова человека, не разбирающегося в футболе.

Другой российский футболист Артем Дзюба отвечая на выпад Лебедева, заявил: "Пусть попробует".

Как писал TopNews, 28 июня появилась информация о том, что глава РФС и вице-премьер Виталий Мутко лично обсудит с Игорем Лебедевым его призыв "дать в морду" Жиркову. Резонансное зявление было сделано после провального матча сборной России с Мексикой и вылета нашей команды из Кубка конфедераций. Позднее Лебедев отказался приносить свои извинения Жиркову, заявив, что его призыв найдет поддержку у большинства болельщиков сборной РФ.