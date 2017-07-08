YouTube шокирован ВИДЕО смертельного падения акробата с 30-метровой высоты в Мадриде

Попавший на Ютуб ВИДЕО трагический инцидент произошел на фестивале перед выходом на сцену группы Green Day.

В Мадриде во время проведения фестиваля Mad Cool произошла трагедия: погиб акробат, сорвавшийся с высоты 28 метров. Все случилось перед выходом на сцену американской группы Green Day.

По информации издания The Mirror, музыканты, судя по всему, узнали о несчастном случае уже после того, как отыграли свой сет. При этом исполнители выразили свои соболезнования в связи с гибелью артиста.

"Очень храбрый акробат по имени Педро погиб сегодня ужшкммт в результате трагического случая. Наши мысли и молитвы с его семьёй и друзьями", - сказано в сообщении группы.

Видеозапись трагедии была опубликована в Сети. По словам очевидцев, гимнаст выполнял трюк в клетке, висящей над толпой. Неожиданно, предположительно, сломалось крепление страховочного троса, и акробат упал на землю. Поначалу пришедшие решили, что это является частью представления. Пострадавшему была оказана помощь на месте, однако позднее стало известно о кончине 42-летнего мужчины.

YouTube ВИДЕО: акробат погиб, сорвавшись с 30-метровой высоты

Фестиваль был задержан на полчаса, однако затем с разрешения полиции мероприятие продолжилось.