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СМИ: лидеры G20 в течение 40 минут ждали Путина в филармонии

Опубликовано 08.07.17 09:13 СМИ: лидеры G20 в течение 40 минут ждали Путина в филармонии

Российского лидера задержал его американский коллега Дональд Трамп.

По информации немецких СМИ, лидеры стран "большой двадцатки" во время саммита в Гамбурге около 40 минут прожали в концертном зале филармонии на берегу Эльбы, где было запланировано прослушивание Девятой симфонии Бетховена. Задержка была связана с тем, что президента России Владимира Путина задержал глава Белого дома США Дональд Трамп во время двусторонней встречи: вместо запланированных 45 минут, беседа продолжалась больше двух часов, и когда российский лидер уезжал из выставочного ужшкммт центра в Гамбурге по улице Санкт-Петерсбургер-штрассе, его уже ожидали в филармонии.

Владимир Путин последним прибыл в филармонию. Перед ним на место приехал американский президент Дональд Трамп.

Концерт в филармонии был устроен не только для мировых лидеров, но и для простых граждан. Однако посетители должны были прийти на место мероприятия за три часа до его начала, чтобы пройти проверку безопасности.

Как писал TopNews, Дональд Трамп положительно оценил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге.
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