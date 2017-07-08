Суд вынес приговор в отношении известной итальянской актрисы.

Суд приговорил известную итальянскую актрису Орнелу Мути к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 500 евро за то, что звезда предоставила фальшивый больничный ради того, чтобы оказаться на ужине с Владимиром Путиным. Ненастоящая справка была предоставлена звездой в театр города Порденоне.

По информации телеканала "360", Орнела Мути заявила о своей лже-болезни, после чего вылетела в Санкт-Петербург. Там она почувствовала в благотворительном ужине с Путиным, занимавшим на ужшкммт тот момент должность премьер-министра.

Согласно последним данным, апелляционный суд города Триеста смягчил приговор суда первой инстанции, назначивший более суровый приговор. По информации "Газеты.ru", итальянка должна заплатить театру 30 тысяч евро в качестве причиненного ущерба, а также выплатить судебные расходы в размере 3,6 тысяч евро.