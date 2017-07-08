Курс доллара сегодня, 8 июля 2017: доллар закрепится выше 61 - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 8 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 8 июля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 8 июля 2017 составляет 60,37 руб., курс евро на сегодня равен 68,94 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 8 июля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб., курс евро на 8 июля 2017 составляет 67,10 руб. и 70,60 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова констатирует, что накануне курс рубля обновил годовой ужшкммт минимум: котировки в паре с долларом касались отметки 60,56.

"Российская валюта в большей степени реагировала на плохие новости. И на предстоящей неделе ситуация вряд ли коренным образом изменится. Хотя от уровня 60,60 пара все же может начать коррекцию при условии, что цены на нефть начнут рост", - отмечает эксперт.

По ее словам, это движение будет достаточно краткосрочным. Во-первых, так как у нефти недостаточно оснований для роста выше отметки 50 долларов за баррель. К тому же запасы в США сократились на прошлой неделе. Однако эксперты отметили резкий рост добычи "черного золота".

"Риск сохранения переизбытка предложения будет удерживать котировки нефти в диапазоне 45 – 50 долларов за баррель", - отмечает Рогова.

По ее словам, несколько сдержать ослабление рубля может лишь приближение налоговых платежей в РФ.

"Но в данном случае спрос со стороны экспортеров не сможет резко развернуть динамику", - добавила эксперт.