Курс доллара на сегодня, 8 июля 2017: рубль склонен продолжать падение - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 8 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс евро на выходные и понедельник вырос на 56,56 копейки - до 68,947 рубля. Курс доллара на 8 июля 2017 увеличился на 13,66 копейки и составил 60,3792 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), выросла по сравнению с предыдущим показателем на 32,96 копейки, составив 64,2347 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам аналитика ООО "Аналитик-Сервис" Антона Быкова, курс рубля в течение ближайших недель будет склонен к продолжению падения и доберется ужшкммт до отметки 62−63 против доллара и 69-70 рублей - против евро.

"Что касается сегодняшнего дня (7 июля), то основными факторами, которые зададут тон торгов, должны стать фондовые площадки и результаты первой встречи президентов США и России на саммите G20 в немецком Гамбурге", - цитирует эксперта Regnum.

Эксперт уверен, что произошедшее накануне снижение американских фондовых площадок на 0,8% может вызвать распродажи на российском рынке.

При этом игроки находится в ожидании результатов встречи президентов Росси и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Результаты встречи рынки, вероятно, будут отыгрывать уже в понедельник (10 июля), завершая пятницу с потерями для российской валюты", - отмечает Быков.