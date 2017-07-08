Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня 8 июля 2017 увеличилась до 9 часов

Мощи Николая Чудотворца в Москве будут находиться до 12 июля 2017 года. Общее число верующих, посетивших храм Христа Спасителя в эти дни превысило 1,5 миллиона человек.

Очередь к мощам Николая Чудотворца на 8 июля составит более 9 часов

Очередь к Храму Христа Спасителя, где выставлены на всеобщее обозрение и поклонение мощи Николая Чудотворца, продолжает оставаться внушительной.Еще 7 июля 2017 года расчетное время нахождения в очереди – более 9 часов. Об этом сообщается на сайте Николай2017.Ру.

В настоящий момент за очередью верующих в Храм можно наблюдать в режиме онлайн на официально сайте мероприятие (Принесение мощей Николая Угодника в России) или в соответствующих сообществах в социальной сети.

ВНИМАНИЕ!!! 8 июля для ужшкммт паломников появится некоторые изменения

На 8 июля в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня транспортника вносятся изменения по организации доступа паломников к святыне.

"С 7 утра рекомендуемой станцией метро является м. Фрунзенская. Проход паломников к Фрунзенской наб. будет осуществляться по следующему маршруту: на выходе из метро надо повернуть направо и перейти по подземному переходу на другую сторону Комсомольского проспекта, далее следовать по ул. 3-я Фрунзенская.

Автобус высаживает группу паломников на ул. Хамовнический вал в районе Третьего транспортного кольца и сразу уезжает на предназначенную парковку в Лужники. Верующие проходят в конец очереди. Посадка паломников в автобусы будет производиться на парковке в районе пересечения Хамовнического вала и Комсомольского проспекта. От Храма Христа Спасителя следует проехать до станции метро «Спортивная»", - говорится в сообщении.

Когда мощи поедут в Санкт- Петербург

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов сообщил, что мощи будут размещены для поклонения в Александро-Невской лавре с 13 по 28 июля.

«Мощи будут доставлены в Петербург 13 июля. С 14 июля до 27 июля им можно будет поклониться с 7 до 22 вечера. Каждый день будет мониторинг очереди. Кроме основной очереди будет организована социальная очередь для инвалидов», - заявил он.