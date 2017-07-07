Соответствующее видео представитель МИД РФ опубликовала в Facebook.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook опубликовала видео горящих автомобилей в Гамбурге, где проходит саммит G20.

Захарова уточнила, что видео прислали коллеги, которые работают на саммите с российской делегацией. В комментарии к записи она порекомендовала западным медиа «поплотнее заняться» «европейскими хулиганами».

«Не так давно телеканал ВВС выпустил целый фильм о «российских хулиганах, из-за которых в России нельзя проводить ЧМ по футболу». Кубок конфедераций ужшкммт стал приятным сюрпризом для западной общественности, которую несколько лет обрабатывают русофобскими материалами: бибисишные предсказания оказались очередным блефом. А вот «европейскими хулиганами», превратившими Гамбург в дымящийся ад, западные медиа могли бы заняться поплотнее», — написала представитель МИДа.

Ранее сообщалось, что полиция Гамбурга вновь использовала водометы для разгона противников саммита G20.