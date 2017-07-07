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Переговоры Путина и Трампа, G-20, итоги: стали известны темы двухчасовой встречи

Опубликовано 07.07.17 20:13 Переговоры Путина и Трампа, G-20, итоги: стали известны темы двухчасовой встречи

Встреча Путина и Трампа продлилась более двух часов.

Переговоры Путина и Трампа, G-20, итоги: встреча продлилась более 2-х часов

В полях G -20 состоялась первая встреча президент России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая продлилась более 2-х часов.

Российский лидер рассказал, какие темы были затронуты в ходе беседы с Трампом.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединённых Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — заявил Путин, добавив, что в ходе переговоров обсудил с Трампом вопросы борьбы с терроризмом и кибербезопасность.

Также российский президент ужшкммт извинился перед главой японского правительства за ожидание от себя и от имени Дональда Трампа.

Перед началом переговоров с президентом США Владимир Путин заявил, что рад познакомиться с коллегой лично и выразил надежду на позитивный результат встречи.

Как ранее сообщал Topnews, беседа двух лидеров проходила в расширенном формате в рамках саммита Большой двадцатки в Гамбурге в городском Конгресс-центре в комнате под номером 14. В ней с российской стороны участвовали также главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон соответственно.
 
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