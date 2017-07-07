Снимок был сделан одним из российских спутников дистанционного зондирования Земли.

Российский космический аппарат сфотографировал портрет президента России Владимира Путина, созданный итальянским фермером Дарио Гамбарином на поле с пшеницей. Площадь портрета занимает площадь в 25 тыс. кв.м. Снимок был сделан одним из российских спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщается в Twitter "Роскосмоса".

«Решили проверить, видно ли «Путина» из космоса. Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Решили проверить - видно ли «Путина» из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником pic.twitter.com/ji0tHM1TPA — РОСКОСМОС (@roscosmos) 7 июля 2017 г.

Ранее TopNews писал, как ужшкммт в итальянском городе Кастаньяро фермер Дарио Гамбарин трактором «нарисовал» портрет главы Российской Федерации Владимира Путина накануне саммита G20, который сегодня уже начался в Гамбурге. В настоящий момент Путин и Трамп проводят переговоры, который длятся уже более полутора часов.