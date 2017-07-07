Парламентская ассамблея ОБСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине

Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию с призывом к России прекратить "гибридную войну" на Донбассе. Россия готовит ответ.

В пятницу Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял проект резолюции, подготовленный украинской делегацией, под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". Российская делегация голосовала против проекта, сообщает РИА Новости.

Согласно резолюции с призывом к России отказаться от Крыма и прекратить «гибридную войну» в Донбассе, ПА ОБСЕ «заявляет о своем полном уважении суверенитета» и целостности Украины в пределах «признанных международным сообществом границ», включая «Автономную Республику Крым и город Севастополь». Документ содержит требование к РФ безотлагательно предоставить независимым организациям ужшкммт и экспертам доступ на территорию полуострова.

Делегация РФ представит в качестве ответа свой документ в случае принятия Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции об "оккупации" Крыма, заявил в пятницу глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его цитирует ТАСС.

"Если эта резолюция будет принята, то, безусловно, российская делегация представит и свой проект - не на этой сессии, так на следующей", - подчеркнул он.