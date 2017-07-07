Рособрнадзор лишил лицензий два российских вуза

Рособрнадзор запретил прием студентов двум вузам, еще один лишен госаккредитации, а два потеряли лицензию и будут ликвидированы.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проведенных проверок за неисполнение предписаний в установленные сроки запретила прием студентов двум вузам. В частности, лишены такого права Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и Воронежский институт (филиал) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет».

Кроме того, лишен государственной аккредитации Институт дружбы народов Кавказа, сообщает ведомство.

Наконец, на основании решения арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии двух ужшкммт вузов - Липецкого института управления и Московского банковского института. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.