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В Луганске прогремел взрыв: погибла капитан народной милиции

Опубликовано 07.07.17 17:27 В Луганске прогремел взрыв: погибла капитан народной милиции

Позже в СМИ появилась информация о втором взрыве в Луганске.

Два взрыва с разницей примерно в один час прогремели  в центре Луганска, в районе площади Героев Великой Отечественной войны, где расположены административные здания провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В результате первого взрыва погибла капитан медицинской службы народной милиции, еще пять человек получили ранения, передает ТАСС.

Взрыв квалифицировали как теракт. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, было заложено в мусорную ужшкммт корзину у продуктового магазина. Тип, класс и мощность взрывного устройства уточняются. Пострадавшие есть среди гражданских лиц.

Уже через час в 30 метрах от места перового теракта прогремел второй взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным СМИ, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

По информации РИА Новости, взрыв прогремел недалеко от Дома правительства. Район инцидента оцеплен, работают оперативные службы.

Информацию о взрыве подтверждают в соцсетях местные жители. Они пишут, что инцидент произошел около 15:30 пятницы.
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