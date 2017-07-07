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Обманутые вкладчики Forex Trend объединились в интернете

Опубликовано 07.07.17 16:37 Обманутые вкладчики Forex Trend объединились в интернете

Forex Trend — финансовая пирамида, разорившая сотни тысяч людей в Казахстане, Украине, России, Беларуси и ряде европейских государств.

Прошло уже более 2 лет с момента ее краха, а ответственности до сих пор никто не понес. Несмотря на то, что ее организаторы давно известны, обманутые вкладчики так и не дождались справедливости.

Более того, преступники продолжают создавать новые пирамиды. Сумма потерь инвесторов исчисляется сотнями миллионов долларов. По самым минимальным подсчетам, за последнее время главный ужшкммт организатор присвоил себе порядка $29 320 200 средств обманутых вкладчиков.

Не все люди справились с горем потерь: среди потерпевших — распавшиеся семьи, долговые ямы, болезни и годы депрессий. Имеются случаи самоубийств.

Такое мошенничество и его полная безнаказанность заставили объединиться создателей портала StopKrymov.com.

Этот сайт — мощный информационный ресурс, над которым работает команда профессионалов: программисты, seo-специалисты, райтеры. Создатели портала — бывшие VIP-клиенты Forex Trend. Потеряв в финансовых пирамидах огромные суммы, они сумели заработать их заново и часть инвестировать в становление справедливости. Все это ради одной цели — показать истинное лицо организатора пирамид, привлечь его к уголовной ответственности и предупредить всех людей о риске потери сбережений.

На сайте размещена информация о старых мошеннических проектах преступной группировки, скрупулезно подсчитаны суммы ущерба. Ресурс также освещает текущую деятельность аферистов и их присутствие в инвестиционном и медийном пространстве. Кроме информационной деятельности, создатели способствуют сбору заявлений от пострадавших вкладчиков, отправке их в соответствующие органы, а также препятствуют деятельности новых финансовых пирамид.

Высокая организация проекта явно говорит о том, что обманутые вкладчики добьются своей цели — все аферисты будут отданы в руки правосудия.
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