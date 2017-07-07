Олег Яковлев только на публике был лапонькой: после смерти "Иванушки" его подруга поделилась воспоминаниями

Александра Куцевол рассказал, почему они с Олегом Яковлевым не стали официально оформлять отношения.

На девятый день после ухода из жизни бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, его гражданская жена Александра Куцевол рассказала журналистам подробности жизни певца. По ее словам, с артистом она познакомилась в городе Нефтеюганске, где девушка проживала на тот момент.

"Иванушки" приезжали туда на гастроли. Я работала на телевидении, и именно тогда познакомилась с Олегом – брала интервью для своей авторской программы. Потом мы ужшкммт много раз встречались уже в Москве, когда я трудилась на музыкальном канале", - призналась она.

Отвечая на вопрос о том, почему пара не стала официально регистрировать отношения, девушка заявила, что штамп в паспорте ничего не меняет.

"Если ты любишь человека, то все формальности уходят на второй план. Олег всегда говорил, что если нам хорошо вместе, то этого уже вполне достаточно. Если бы у нас родились дети, то, возможно, нам пришлось бы юридически что-то оформить – материальный мир диктует свои условия. Знаете, мне от Олега ничего не было нужно в материальном плане, я никогда не сидела на его шее, потому что работаю с 15 лет", - сказала она.

По словам Александры, у Олега был довольно сложный характер: "Сказывалась бурятско-узбекская кровь плюс он был Скорпионом по знаку зодиака". Девушка подчеркнула, что мягкий публичный образ Олега не соответствовал его домашнему поведению: "Дома становился очень жестким, эмоциональным, мог сгоряча обидеть. Как говорится, не любила бы – убила. А не любить его было невозможно".

Олег Яковлев и Александра Куцевол ФОТО: соцсети

Говоря о том, как она поступит с вещами покойного артиста, Александра Куцевол сказала, что некоторые вещи будет носить сама - у девушки один размер одежды с Олегом Яковлевым.

"На мне сейчас кофта Олега – у нас был один размер. Он однажды выступал на корпоративе в моих женских джинсах – случайно надел. Поэтому футболки, кеды толстовки буду носить сама. Какие-то вещи Олега раздам на память его друзьям. Какие-то костюмы обязательно сохраню", - добавила Александра.