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Навального освободили после 25 суток ареста (ФОТО)

Опубликовано 07.07.17 15:44 Навального освободили после 25 суток ареста (ФОТО)

При этом подозреваемый в нападении с зеленкой активист SERB Петрунько пришел встречать Навального у спецприемника в Москве.

Оппозиционный политик Алексей Навальный освобожден из-под стражи, отбыв 25 суток административного ареста. Сегодня его вывезли из спецприемника в ОВД Центрального административного округа Москвы и выпустили, сказали "Интерфаксу" в штабе Навального.

Предполагаемый участник нападения на Алексея Навального с зеленкой в конце апреля активист организации SERB Александр Петрунько пришел встречать политика к спецприемнику в Москве, об этом написал в Twitter глава штаба Навального Леонид Волков.

У спецприемника были замечены несколько ужшкммт активистов движения SERB в перчатках, со свернутыми плакатами и бутылками с неизвестным содержимым.

В итоге "Навального @navalny снова выпустили не там, где его ждали десятки журналистов, а также метатели зелёнки", сообщил Волков.

Алексей Навальный был привлечен к ответственности за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Симоновский суд Москвы в ночь на 13 июня признал Навального виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения собрания, демонстрации, митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста, позже срок пребывания под стражей был сокращен на 5 суток.

По версии МВД, Навальный призвал своих сторонников переместиться с проспекта Сахарова, где мероприятие оппозиции 12 июня было согласовано с мэрией Москвы, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции.
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