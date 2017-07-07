Навального освободили после 25 суток ареста (ФОТО)

При этом подозреваемый в нападении с зеленкой активист SERB Петрунько пришел встречать Навального у спецприемника в Москве.

Оппозиционный политик Алексей Навальный освобожден из-под стражи, отбыв 25 суток административного ареста. Сегодня его вывезли из спецприемника в ОВД Центрального административного округа Москвы и выпустили, сказали "Интерфаксу" в штабе Навального.

Предполагаемый участник нападения на Алексея Навального с зеленкой в конце апреля активист организации SERB Александр Петрунько пришел встречать политика к спецприемнику в Москве, об этом написал в Twitter глава штаба Навального Леонид Волков.

К спецприемнику на Симферопольской, где ждут освобождения Навального, пришли НОДовцы Тарасевич и тот самый зеленкометатель Петрунько pic.twitter.com/ctQC1WND2o — Открытая Россия (@openrussia_org) 7 июля 2017 г.

У спецприемника были замечены несколько ужшкммт активистов движения SERB в перчатках, со свернутыми плакатами и бутылками с неизвестным содержимым.

Навального @navalny встречает НОД/СЕРБ в зелёных перчатках. С ними знаменитый мочеплескатель pic.twitter.com/hQCBhQzq83 — Andrey Borodulin (@_Borodulin) 7 июля 2017 г.

В итоге "Навального @navalny снова выпустили не там, где его ждали десятки журналистов, а также метатели зелёнки", сообщил Волков.

Москва. После 25 суток ареста — Фотопроект «Это Навальный» https://t.co/8ela3JLKHn — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 7 июля 2017 г.

Алексей Навальный был привлечен к ответственности за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Симоновский суд Москвы в ночь на 13 июня признал Навального виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения собрания, демонстрации, митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста, позже срок пребывания под стражей был сокращен на 5 суток.

Алексей приехал в ФБК pic.twitter.com/LzLuv4WMJ8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 7 июля 2017 г.

По версии МВД, Навальный призвал своих сторонников переместиться с проспекта Сахарова, где мероприятие оппозиции 12 июня было согласовано с мэрией Москвы, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции.