Оппозиционный политик Алексей Навальный освобожден из-под стражи, отбыв 25 суток административного ареста. Сегодня его вывезли из спецприемника в ОВД Центрального административного округа Москвы и выпустили, сказали "Интерфаксу" в штабе Навального.
Предполагаемый участник нападения на Алексея Навального с зеленкой в конце апреля активист организации SERB Александр Петрунько пришел встречать политика к спецприемнику в Москве, об этом написал в Twitter глава штаба Навального Леонид Волков.
У спецприемника были замечены несколько ужшкммт активистов движения SERB в перчатках, со свернутыми плакатами и бутылками с неизвестным содержимым.
В итоге "Навального @navalny снова выпустили не там, где его ждали десятки журналистов, а также метатели зелёнки", сообщил Волков.
Алексей Навальный был привлечен к ответственности за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Симоновский суд Москвы в ночь на 13 июня признал Навального виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения собрания, демонстрации, митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста, позже срок пребывания под стражей был сокращен на 5 суток.
По версии МВД, Навальный призвал своих сторонников переместиться с проспекта Сахарова, где мероприятие оппозиции 12 июня было согласовано с мэрией Москвы, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции.