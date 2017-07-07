СМИ сообщили о нападение на отель в Гамбурге, где остановился Путин

Песков отреагировал на газетные публикации о нападении на отель, где остановился Путин. Полиция не подтвердила новости о ЧП.

В Гамбурге неизвестные напали на сотрудников сил безопасности отеля Парк Хаятт, где остановился на время саммита G20 президент России Владимир Путин. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на данные правоохранительных органов, пишет "КП".

В этом же отеле расположились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Протестующие создали хаос в первый день саммита G20 в Гамбурге: блокировали улицы города и устроили массовые погромы, указывает британская газета The Telegraph. Участники акций протеста выстрелили ужшкммт в полицейский вертолет фейерверком, подожгли десятки автомобилей и создали баррикады на улицах. Полиция вынуждена применять силу и водяные пушки, отмечает RNS.

При этом жена президента США Меланья Трамп не смогла попасть на начало саммита, так как демонстранты заблокировали гостевую виллу, в которой она остановилась.

Атаки на отель в Гамбурге, где остановился российский президент, а также его коллеги из Австралии и Южной Кореи, не было. Об этом РИА Новости сообщили в полиции города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщил, что не имеет каких-либо данных о том, что на отель, где остановился Владимир Путин на время своего участия в саммите G20 в Гамбурге, было совершено нападение, пишет ФАН.

На вопрос о том, имели ли место подобные инциденты и сообщали ли о них российской стороне, представитель Кремля кратко заметил: «Нет».