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Синоптики: 8 июля Москву накроет "мешок арктического холода"

Опубликовано 07.07.17 14:31 Синоптики: 8 июля Москву накроет "мешок арктического холода"

Московский регион в субботу, 8 июля, ожидает осенняя погода, возможны кратковременные дожди.

В Центральном регионе наступают самые холодные дни июля. А виноват во всём циклон над Поволжьем. Ненастный вихрь успел натворить бед. Ураган в Самарской области и Пермском крае, настоящее наводнение в Ульяновске. Сильнейшие ливни также обрушились на Киров, Нижний Новгород, Казань и Уфу, передает погодный центр "Фобос".

В тылу циклона образовался северо-западный поток, вместе с которым в центр страны сейчас поступают прохладные воздушные массы из акватории Ботнического ужшкммт залива. В то же время, например, в Карелию вихрь закачивает тепло из Ненецкого автономного округа. Накануне столбики термометров в Нарьян-Маре дотягивались до +24° градусов. Уже сегодня получится впечатляющий «климатический перевёртыш»: холоднее нормы (причем, существенно холоднее) будет почти на всей Европейской территории России, кроме Заполярья. Здесь температура, напротив, окажется на 3-5 градуса теплее положенного. А самая значительная отрицательная аномалия ожидается именно в Центральном регионе.

По данным синоптиков, такие арктические вторжения – большая редкость. В 19 веке столь сильные июльские похолодания в столице случались через каждые 3 года, в 20-ом - уже раз в 5 лет. Сегодня похолодание только начнёт набирать обороты.

«Суббота станет самым холодным днем, Москва погрузится в настоящую осень, причина тому — тыловая часть североатлантического циклона, куда поступят новые порции холодного воздуха из бассейна Баренцева моря», — пояснили метеорологи, отметив, что «Москва окажется в «арктическом мешке».

В Москве в субботу, когда солнце не сможет пробиться сквозь плотную пелену дождевых туч, ожидается всего +14 градусов, а это сентябрьские значения. В воскресенье немного потеплеет, и температура может повысится до +17 градусов. Лишь с наступление новой недели лето начнет возвращать долги: в понедельник переменная облачность, небольшой дождь, и уже +21 градус, ко вторнику потеплеет до +24.
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