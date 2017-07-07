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Суд арестовал палача "орехово-медведковской" ОПГ

Опубликовано 07.07.17 13:46 Суд арестовал палача "орехово-медведковской" ОПГ

Александр Шарапов находился в розыске с 2001 года.

Решением Пресненского суда российской столицы был арестован участник "орехово-медведковской" группировки Александр Шарапов, отвечавший в 90-е годы за финансовые потоки ОПГ, а также подготовку и исполнение смертных приговоров.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении Александра Шарапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - сообщил представитель следствия.

С 2001 года Шарапов провел в бегах. Все это время он находился в международном розыске. Его подозревают в пяти ужшкммт убийствах, совершенных в период с 1994 по 2001 год. Злодеяния совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в СКР, преступник был задержан во Владимирской области и доставлен в Москву.

В состав "орехово-медведковской" ОПГ входили около 30 человек. В отношении большинства из них уже вынесены обвинительные приговоры.
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